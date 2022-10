Zo zorg je ervoor dat de vingerafdrukscanner op jouw smartphone altijd snel werkt

Veel smartphones bevatten tegenwoordig een vingerafdrukscanner in het scherm en vaak werkt die feilloos. Toch zijn er nog wat handige tips die je allicht kunt proberen om net wat sneller te ontgrendelen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vingerafdruk sneller maken op je smartphone

Waar een fysieke vingerafdrukscanner vroeger veelal op de achterkant te vinden was, zien we nu steeds meer en meer scanners verwerkt in het scherm. Kwestie van je vinger erop houden en je toestel is te gebruiken. Vaak gaat het om optische scanners, die werken met een verborgen camera in het toestel. Dankzij wat licht wat op je vingerafdruk schijnt wordt er gekeken of die klopt met de opgeslagen gegevens.

Nu kan het zo zijn dat je jouw scanner niet al te snel vindt, wat natuurlijk irritaties oplevert. Android Planet zet vier handige tips voor je op een rij om die snelheid wat te verhogen. Pak je toestel er dus maar bij en check onderstaande handigheidjes.

1. Scan je vingerafdruk in een donkere ruimte

Probeer je vingerafdruk eens te scannen in een donkere ruimte. Doordat je je vinger scant in zo’n donkere ruimte, kan er namelijk een iets betere ‘digitale afdruk’ worden gemaakt. Bij onder andere de Google Pixel 6 Pro was dit een slim trucje, wat bij heel wat mensen tot een succes leidde.

2. Een vingerafdruk meerdere keren opslaan

Je kunt vaak meerdere vingers registreren, maar natuurlijk ook een extra keer dezelfde. Het ligt wel aan het toestel of dat kan of niet. De software is bij sommige toestellen zo slim dat ‘ie dezelfde vinger herkent en het niet toelaat. Kwaad kan het echter niet, maar twee of drie keer dezelfde afdruk vastleggen is wel echt meer dan genoeg.

3. Gevoeligheid van het scherm verhogen

Het is niet aanwezig bij alle smartphones, maar sommige bieden een optie om de schermgevoeligheid te verhogen. Dat kan ook gevolgen hebben voor de vingerafdruk en het scannen daarvan. Duik dus even in de (scherm)instellingen om te kijken of er zo’n ‘tikgevoeligheid’-functie is en zet die even wat hoger.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Gebruik geen screenprotector

Het is misschien een inkopper, maar een beschermingslaagje over het scherm bevordert de gevoeligheid daarvan natuurlijk niet. Je hebt wel tientallen soorten screenprotectors en de ene werkt beter met je vingerafdrukscanner dan een ander.

Soms raden smartphonefabrikanten ook speciale protectors aan, dus check dat even op de website. Als je zo’n aanbevolen protector kiest, mag je er dus vanuit gaan dat alles vlekkeloos werkt.

Op zoek naar meer handigheidjes? Bekijk dan onze uitgebreide tipsectie eens! Daar vind je tips en tricks over allerlei uiteenlopende onderwerpen, hardware en software.

De laatste nieuwtjes over de Google Pixel 6 (Pro) op Android Planet: