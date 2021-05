De bekende mediaspeler VLC werkt samen met de Chromecast. Dat is fijn, want hierdoor kun je films en series van je laptop of computer op de tv kijken, zonder dat er een kabel aan te pas komt. Zo werkt het.

Zo gebruik je VLC op de Chromecast

VLC Media Player, kortweg VLC, is een van onze favoriete mediaspelers. Het computerprogramma kan vrijwel alle bestandsformaten afspelen, neemt weinig opslagruimte in beslag en is dankzij alle functies heel compleet. De bijbehorende VLC Android-app is ook heel prettig in gebruik.

Wist je bijvoorbeeld dat je films en series via VLC naar je Chromecast kunt streamen? Dat is handig, want hierdoor hoef je niet in de weer met kabels. Het werkt heel simpel:

Open VLC Media Player op je computer en zet de film of serie aan die je wil kijken; Klik bovenin het menu op “Afspelen” en ga vervolgens met je muis op “Renderer” staan; Kies in de lijst van beschikbare apparaten de Chromecast waarnaar je wil streamen; Veel kijkplezier!

Als het goed is begint je film of serie nu met spelen op de tv. Zorg er in ieder geval voor dat je de laatste versie van VLC Media Player hebt gedownload en dat je Chromecast is verbonden met hetzelfde netwerk als je pc. Je kunt trouwens niet alleen video’s streamen, maar bijvoorbeeld ook muziek.

Het maakt niet uit welke Chromecast je aan je tv hebt hangen. De stappen werken dus zowel op ‘oudere’ versies van de Google-mediaspeler, als de nieuwste editie (die officieel Chromecast met Google TV heet). Je kunt VLC naar je Chromecast streamen vanaf zowel een Windows- als Mac-computer.

VLC naar Chromecast streamen op Android

Gebruik je de VLC-app op een Android-telefoon? Dan is streamen naar je Chromecast nóg simpeler. Open simpelweg de app en tik bovenin het scherm op het cast-icoon, herkenbaar aan de drie streepjes en het scherm. Kies nu jouw Chromecast uit de lijst met apparaten en zoek de film of serie die je wil kijken.

Problemen met VLC naar Chromecast streamen

Over het algemeen werkt VLC heel goed samen met de Chromecast, maar je kunt wel tegen problemen aanlopen. De grootste strubbeling is zonder twijfel het gebrek aan ondertiteling.

VLC is namelijk niet in staat om de ondertitels (subtitles) van een film of serie te streamen. Je kunt dit probleem oplossen door bijvoorbeeld MKVToolNix te gebruiken. Dit programmaatje maakt één bestand van je video en ondertiteling. Vervolgens kun je dit bestand met bovenstaande aanwijzingen streamen naar je Chromecast.

Werkt dit niet? Dan kun je altijd nog proberen om de ondertiteling los te streamen. Je hebt hiervoor een srt-bestand (het meest gangbare bestand voor ondertitels) en de video die je wil kijken nodig. Check? Volg dan deze aanwijzingen:

Open VLC Media Player op je computer; Klik op “Media” bovenin en selecteer “Streamen”; Druk op “Toevoegen” en selecteer de video die je wil kijken; Vink het vakje bij “Ondertitelbestand gebruiken” aan; Tik op “Bladeren” om het losse ondertitelbestand op je computer te selecteren; Kies “Streamen” en volg de aanwijzingen op het scherm; Bij “Profiel” moet je een optie kiezen om video af te spelen

Laatste alternatief

Wanneer ook dit niet werkt, kun je altijd nog proberen om een alternatief voor VLC te gebruiken, zoals Soda Player. Deze mediaspeler beschikt standaard over de mogelijkheid om ondertiteling naar je Chromecast (of Apple TV) te streamen.

Het programma werkt in grote lijnen hetzelfde als VLC. Je installeert Soda Player op je computer en kunt vervolgens allerlei mediabestanden afspelen. De bediening wijst zichzelf.

