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Zo gebruik je een Samsung zonder het scherm aan te raken

Sebastiën Hoek
Sebastiën Hoek
18 juli 2026, 10:11
2 min leestijd
Zo gebruik je een Samsung zonder het scherm aan te raken

Je Samsung-telefoon zit vol met handige trucjes om je smartphone helemaal te optimaliseren naar jouw smaak. Samsung Voice Access is er daar één van.

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Bediening met je stem

Wist je dat je jouw Samsung-smartphone kunt bedienen zonder het scherm aan te raken? Samsung heeft namelijk een ingebouwde spraakfunctie genaamd: Voice Access. 

Met Voice Access kan je apps openen, navigeren door menu’s en allerlei acties uitvoeren met je stem. Dit kan natuurlijk handig zijn als je jouw handen vol hebt, maar het kan ook een uitkomst als je jouw Samsung zo min mogelijk wil aanraken.

Voice Access inschakelen 

De functie zit standaard op veel Samsung-toestellen, maar staat niet automatisch ingeschakeld. Gelukkig zet je Voice Access in een paar stappen aan:

  1. Open de Instellingen-app;

  2. Scrol naar ‘Toegankelijkheid’;

  3. Tik op ‘Interactie en behendigheid’;

  4. Kies ‘Voice Access’ en zet de schakelaar aan.

Gebruik je Voice Access voor het eerst? Dan moet je smartphone nog het één en ander installeren. Je moet de functie enkele toestemmingen geven, zodat deze je stem kan herkennen en je telefoon kan bedienen. Zo kun je bijvoorbeeld zeggen: Open TikTok of Open Camera’ om de app direct te starten. 

Wil je deze functie liever uitgelegd krijgen in een video? Check dan deze TikTok van onze redacteur Sebastiën. 

@androidplanet.nl

Wist je dat je jouw Samsung-telefoon kan bedienen zonder hem nauwelijks aan te raken? Hoe je dit doet dat laat ik je zien #trick #tip #samsung #voicecontrol #android

♬ origineel geluid – AndroidPlanet.nl

Geen ondersteuning voor Nederlands

Er is wel een kanttekening. Voice Access is op dit moment nog niet beschikbaar in het Nederlands. Je zult de functie daarom in het Engels of een andere ondersteunde taal moeten gebruiken. 

Voor eenvoudige opdrachten, zoals het openen van apps of navigeren door menu’s, is dat meestal geen groot probleem. Gebruik je regelmatig Engelse spraakopdrachten of wil je jouw smartphone vaker handsfree bedienen? Dan is Voice Access absoluut het proberen waard. 

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