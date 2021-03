Wil jij je voicemail uitzetten? Dat kan! In dit artikel leggen we per provider uit hoe je deze berichtenbox (tijdelijk) uitzet.

Tip: Voicemail uitzetten

Ben je even niet in staat om de telefoon op te nemen? Dankzij voicemail kunnen bellers een bericht achterlaten en daarin uitleggen waarom ze je proberen te bereiken. Heb je hier geen trek meer in, of wil je de berichtenbox tijdelijk uitzetten? Dat kan. Hoe dit precies werkt, hangt af van je provider. Over het algemeen komt het echter op de volgende stappen neer:

Pak je telefoon erbij en sms het woord “UIT” naar nummer 1233; Je provider stuurt je nu een sms terug met daarin de bevestiging.

Het kan een paar minuten duren voordat je dit bericht binnen krijgt. Bovenstaande aanwijzingen zijn overigens vrij algemeen: sommige providers houden er hun eigen procedure op na. Hieronder leggen we daarom voor de grootste Nederlandse providers uit hoe je je voicemail kunt deactiveren.

Index: Voicemail uitzetten KPN Tele2 T-Mobile Vodafone

1. KPN

Ben je klant bij KPN? Bel dan met je smartphone naar nummer 12339 en volg het stappenplan om je voicemail uit te zetten. Je kunt ook “UIT” (in hoofdletters) sms’en naar nummer 1233. Je krijgt dan binnen enkele minuten een bevestiging dat je berichtenbox is uitgeschakeld.

2. Tele2

Net als bij KPN kun je bij Tele2 je voicemail uitzetten door “UIT” te sms’en naar 1233. Wil je de optie tijdelijk uitzetten? Ga dan naar je persoonlijke omgeving in MijnTele2. Via het instellingenmenu kun je voicemail (tijdelijk) uitzetten. Herstart hierna wel even je smartphone, want je voorkeur wordt dan pas actief.

3. T-Mobile

Bij T-Mobile kun je je voicemail uitzetten via je persoonlijke instellingen in My T-Mobile. Hierbij kun je aangeven of de berichtenbox helemaal, of tijdelijk geactiveerd moet worden. De provider raadt aan om je smartphone hierna even uit- en weer opnieuw aan te zetten. T-Mobile-klanten kunnen ook het woord “UIT” naar 1233 sms’en om hun voicemail uit te schakelen.

4. Vodafone

Zit je bij Vodafone? Dan kun je alles omtrent je voicemailinstellingen regelen via My Vodafone. Indien je hier geen toegang tot hebt, kun je ook (gratis) bellen naar nummer 12330 vanaf je mobiele telefoon. Volg de aanwijzingen om je berichtenbox uit te zetten.

Hoe zit het met de andere providers?

Kom je er met bovenstaande aanwijzingen niet uit? Dan kun je het best even googelen op de naam van jouw provider in combinatie met de woorden “voicemail uitzetten”.

Bij sommige providers moet je bijvoorbeeld naar een ander nummer bellen of sms’en om je voicemail in te stellen. De meeste partijen hebben echter ook een app of website om zulke instellingen te regelen.

