De voordelen van een screensaver op je telefoon (en zo stel je dit in)

Een screensaver associeer je wellicht met je laptop of pc. Je weet wel: zo’n schermanimatie die verschijnt als je even niet actief bent. Op je Samsung kun je een screensaver instellen tijdens het opladen. Wij vertellen hoe je dit doet!

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Screensaver instellen op Samsung-telefoon

Als je je telefoon aan de lader legt, verschijnt in sommige gevallen een melding met het batterijpercentage. Je kunt ook andere nuttige info op je scherm tonen, zoals een klok of meldingen. Dit zie je in één oogopslag, dus zonder dat je je toestel hoeft te pakken en te ontgrendelen. Ook het tonen van foto’s in een slideshow is soms een optie.

Als je daar bijvoorbeeld interesse in hebt, duik dan even de instellingen in. Wij leggen stap voor stap uit hoe je een screensaver inschakelt op je Samsung-smartphone.

Ga naar ‘Instellingen’ en tik op ‘Display’; Scrol nu naar beneden en tik op ‘Screensaver’; In het menu dat opent, heb je meerdere keuzes; Zo kun je kiezen voor een animatie met fraaie kleuren, de officiële Android-screensaver, maar ook voor een selectie van je eigen foto’s. Dat is een leuke optie als je je telefoon in een soort houder op een centrale plek in huis plaatst. De door jou gekozen screensaver wordt vanzelf ingeschakeld als je je telefoon oplaadt.

Let op: zie je geen optie om een screensaver in te stellen? Dan kan de benaming of indeling van het bedieningspaneel net iets verschillen op jouw specifieke Galaxy-model of One UI-versie. De stappen zijn getest op de Galaxy S26 Ultra.

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De mogelijke nadelen van een screensaver

Voor het volledige plaatje bespreken we ook kort enkele nadelen. Het meest voor de hand ligt het extra energieverbruik. Omdat de screensaver alleen tijdens het opladen actief is, komt die extra energie van de lader zelf. Hoeveel extra energie het precies kost, hangt onder andere af van de schermhelderheid en het soort screensaver.

Ook kan het scherm tijdens het opladen voor wat extra warmte zorgen. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, want Samsung waarschuwt dat een Galaxy-telefoon tijdens het laden sowieso warmer kan worden, vooral bij snelladen of intensief gebruik.

Tot slot kan een screensaver in een donkere kamer, zoals een slaapkamer, behoorlijk fel zijn. Als je mobiel met het scherm naar boven op je nachtkastje ligt, kan het licht daardoor storend zijn. Een donkere screensaver of een lagere helderheid beperkt dit ongemak.

Bekijk ook de video!

Kom je er toch niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit aan de hand van screenshots.

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