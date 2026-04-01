Met deze 5 stappen voelt jouw smartphone weer helemaal lentefris

De tijd van de voorjaarsschoonmaak is aangebroken en ook je smartphone is dringend toe aan een digitale bezem.

Ruim je smartphone op: digitale bezem en spons

Zodra de temperaturen stijgen en de zon zich vaker laat zien, voelen veel mensen kriebels om alles schoon te maken. Sommigen halen zelfs al hun meubels uit de kamers om zo elk hoekje te bereiken. Het is geen gek idee om je smartphone ook mee te nemen in deze schoonmaak.

Dan bedoelen we niet dat je een doekje over het toestel haalt en stof uit de gaatjes pulkt, maar dat je de mouwen opstroopt en de inhoud van je smartphone eindelijk eens opruimt.

1. Apps

Als je genoeg opslagruimte op je smartphone hebt, denk je er waarschijnlijk niet eens meer bij na hoeveel apps je installeert en daarna niet meer verwijdert. Dat maakt je smartphone onnodig overzichtelijk en kan zelfs nadelig voor de batterij zijn. Tevens download je telkens weer updates voor apps die je nooit gebruikt.

Ga daarom eens alle apps en games op je smartphone langs en bedenk je of je die nog gebruikt. Zo niet, dan kun je ze net zo goed verwijderen. Kies er dan voor om de app van je smartphone te wissen en niet alleen van je thuisscherm te halen.

Wil je dit proces versnellen, dan kun je ook naar de instellingen van Android gaan, kiezen voor ‘Apps’ en kijken naar de categorie ‘Niet-gebruikte apps’. In die categorie tik je op het prullenbakje achter de apps om die te verwijderen.

De overgebleven apps die je wil bewaren kun je netjes in mapjes plaatsen, zoals je thuis alle spullen een plekje geeft. Dat geeft een enorm opgeruimd gevoel.

2. Chatgesprekken

Een plek waar het onnodig rommelig is en je toch elke dag kijkt, is je favoriete chat-app zoals WhatsApp of Signal. Waarschijnlijk vind je daar een gigantische, onoverzichtelijke lijst met chats. Je kunt natuurlijk in de instellingen van WhatsApp (Opslag en data > Beheer opslag) gedownloade bestanden verwijderen, maar ook eens met een bezem door die chats gaan.

Bij het opruimen van chats krijg je de keuze voor archiveren of verwijderen. Het is meestal slimmer om voor archiveren te kiezen. De gesprekken verdwijnen dan uit de lijst met chats, maar worden niet compleet bij het oud papier gegooid. Mocht er onverhoopt toch weer een bericht in de chat worden gestuurd, dan staat er een 1-tje bij ‘Gearchiveerd’. Je hoeft daardoor niet bang te zijn dat je iets mist.

3. Nieuwe wallpaper

Een manier om je smartphone meer opgeruimd aan te laten voelen, is door simpelweg de achtergrond te vervangen. Alsof je de muren in huis een frisse nieuwe kleur geeft voor het komende jaar. Zeker als je nu een drukke wallpaper hebt, kan een rustige achtergrond een groot verschil maken.

4. Foto’s

Hier moet je echt even voor zitten, want de rommeligste plek op je smartphone is waarschijnlijk je foto-app. We maken met onze smartphone de hele dag door foto’s en screenshots, en verwijderen deze plaatjes zelden. Daardoor is het niet alleen gedoe om de juiste foto terug te vinden, maar scrol je waarschijnlijk ook zelden meer door je herinneringen heen. Het kost ook nog eens opslagruimte in de cloud waar je maandelijks voor betaalt. Tijd om op te ruimen dus!

We geven je tips om Google Foto’s op te ruimen, door screenshots en WhatsApp-media te verwijderen. Voor de rest zul je toch echt zelf aan de slag moeten, zodat je niet per ongeluk een geliefde herinnering wist. Een manier om dat te doen is via een app zoals Sponge: een digitale spons om al je foto’s te keuren door te swipen alsof je door Tinder gaat.

5. Wachtwoorden

Een voorjaarsschoonmaak betekent ook dat je klusjes doet die je vaak uitstelt. Zo moet je nodig een kijkje nemen bij je wachtwoorden. We hebben al een gids geschreven over hoe je in een middagje tijd overal een veilig en uniek wachtwoord maakt, maar voor de voorjaarsschoonmaak is het tijd om specifiek je vervuilde wachtwoorden aan te pakken.

Daarmee bedoelen we wachtwoorden die zijn gelekt. Deze zijn niet meer veilig en moet je daarom aanpassen. Ga naar Haveibeenpwned.com en vul je e-mailadres in om te zien welke accounts onderdeel zijn van een lek.

Ruimte vrijmaken

Zoek je toch vooral tips over hoe je ruimte vrij kunt maken op je smartphone? Daar helpen we je ook mee op weg. Check deze simpele stappen om opslagruimte vrij te maken op een Android-smartphone. Check ook onze tips om je bezem door je Google-opslag te halen.