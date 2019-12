Het spectaculaire vuurwerkfestijn met Oud en Nieuw mooi vastleggen? Met deze vijf tips maak je betere foto’s en video’s met je smartphone.

Vuurwerkfoto’s maken met je smartphone

Grote kans dat je 2020 inluidt met je smartphone in je broek- of jaszak. Je telefoon maakt op de automatische stand doorgaans prima vuurwerkfoto’s, maar de camera is tot meer in staat. We helpen je met vijf tips om nog mooiere vuurwerkplaatjes te schieten.

1. Let op waar je staat

Je locatie bepaalt voor een groot deel je foto, zeker als je vuurwerk fotografeert. Wil je een plaatje maken van een sierpijl die in de lucht ontploft? Ga dan wat verder weg staan zodat je camera een groter deel van de lucht in beeld heeft. Je wil immers voorkomen dat de pijl nét buiten het beeld uiteenspat. Afstand houden is ook veiliger en je kan een deel van de omgeving vastleggen, bijvoorbeeld een mooi gebouw.

Houd eveneens rekening met de windrichting. Bij het afsteken van vuurwerk komt een hoop rook vrij en als je vol in wind staat, zien zowel jij als je camera niets meer.

2. Gebruik de burst-modus

Met de burst-modus op je smartphone maakt de camera in een korte tijd heel veel foto’s. Handig als je een ontploffende pijl of sierpot wil vastleggen maar niet wil gokken op één foto. Je activeert de burst-stand door de sluiterknop in de camera-app ingedrukt te houden en na een paar seconden weer los te laten. In de Foto’s-app kan je de kiekjes bekijken en eventueel verwijderen. Hou de camera wel zo stil mogelijk, desnoods met een statief, anders zijn je foto’s misschien wat vaag.

3. Experimenteer met de sluitertijd

Om zo snel mogelijk goede foto’s te maken, regelt je smartphone veel camera-instellingen automatisch. Het bepalen van de juiste sluitertijd is er één van. De sluitertijd is de tijd waarin je camera licht opvangt om de foto te maken.

Een langere sluitertijd geeft je toestel meer tijd om licht te vangen en dat resulteert in een ander soort foto’s. Er wordt een zogeheten lichtspoor gecreëerd. Op onderstaande foto zie je een lichtspoor van rijdende auto’s.

Voor een gaaf lichtspoor van (ontploffend) vuurwerk zet je de sluitertijd tussen de 1/8s en 1/2s. Hier kan je de standaard camera-app van je toestel voor gebruiken of een alternatieve app zoals Open Camera.



4. Pas de ISO-waarde aan

Ook de ISO-waarde wordt meestal automatisch door de camera-app bepaald. ISO heeft betrekking op hoeveel licht je camera opvangt. Hoe hoger de ISO-waarde, hoe meer licht er wordt opgevangen. Meer licht betekent doorgaans een betere foto, maar bij een hogere ISO-waarde hoort ook meer ruis.

Het fotograferen van vuurwerk (felle lichtflitsen in een donkere situatie) is een uitstekende gelegenheid om te experimenteren met ISO-waarden. Zet de waarde bijvoorbeeld eens op 200 of 400.

5. Schiet een slow-motion video

Heb je een aantal fraaie foto’s geschoten of ben je meer een videograaf? Met de meeste smartphones kan je ook mooie vuurwerkvideo’s opnemen, bijvoorbeeld via de slowmotion-modus. Hierbij neemt de camera een reguliere video op die later vertraagd wordt afgespeeld. Een ontploffende vuurpijl of duizendklapper komt zo nog spectaculairder over.

Zo’n optie voor slowmotion vind je tegenwoordig op allerlei toestellen. Open de camera-app, blader door de verschillende standen en kies Slowmotion. Via de foto’s- of gallerij-app kan je slowmotion-video’s afspelen en eventueel bewerken welk deel van het filmpje langzaam afgespeeld moet worden.