Waterdichte telefoon: alle info en tips over hoesjes en toestellen

Smartphonefabrikanten strooien te pas en te onpas met de term ‘waterdicht’, maar wat betekenen codes als IP67 en IP68 nou eigenlijk? Android Planet legt alles uit over waterdichte telefoons, geeft handige tips over waterdichte telefoonhoesjes en selecteert de beste waterdichte smartphones.

Waterdichte telefoon: dit moet je weten

Een waterdichte behuizing was vroeger alleen voorbehouden aan bouwtelefoons voor in de werkplaats. Of juist voor speciale toestellen voor avonturiers en liefhebbers van de wildernis. Maar tegenwoordig zijn veel smartphones die je in het dagelijks leven bij je draagt ook waterdicht. Handig, want een ongelukje of een regenbui zit in een klein hoekje.

Dit zijn de beste waterdichte smartphones

Vind je het belangrijk dat jouw nieuwe telefoon waterdicht is, dan kun je kijken naar toestellen met een IP68-certificering. Die zijn getest op hoe goed ze tegen water kunnen. Gelukkig vind je tegenwoordig dit soort smartphones in alle prijsklassen. Wij hebben een selectie gemaakt van de beste smartphones die tegen water kunnen, aflopend qua prijskaartje.

1: vlaggenschip – Samsung Galaxy S20-serie

Samsung levert zijn duurste toestellen al jaren met een ip-code en voor de Samsung Galaxy S20-serie is dat niet anders. Alle drie de toestellen hebben een ip68-certificering. Samsung zelf verduidelijkt daarbij dat de smartphones zijn getest door ze 30 minuten lang op 1,5 meter diepte onder water te houden. Ook zeggen ze daarbij dat het om zoet water gaat.

Los van het feit dat de S20’s water- en stofbestendig zijn, hebben ze nog meer moois te bieden. Een modern uiterlijk en krachtige hardware. Denk aan de razendsnelle Exynos 990-processor met minimaal 8GB werkgeheugen en een ruim opslaggeheugen. Daarnaast bevatten de toestellen grote accu’s en grote amoled-schermen, waarop alles er prachtig uitziet.

2: bouwtelefoon – Cat S52

Fabrikant Caterpillar maakt onverwoestbare machines en apparatuur en hun Cat S52 voldoet aan dezelfde eisen. Dat levert niet de meest moderne, maar wel de meest stevige toestellen op. Cat heeft dit toestel 30 keer laten vallen vanaf 1,5 meter hoogte om het te testen. Naast een ip-rating voldoet dit toestel ook aan de militaire MIL-STD 810G standaard voor stevigheid.

De robuuste behuizingen van Cat waren vaak erg lomp en zwaar, maar dat valt met dit toestel nog wel mee: het is de dunste smartphone die de fabrikant ooit heeft gemaakt. Slechts 9,7 millimeter dun is voor dit soort toestellen helemaal niet verkeerd. Verder is de Cat S52 een prima smartphone, uitgerust met een 12 megapixel-camera. Het toestel draait op de MediaTek Helio P35-processor, er is 4GB RAM aanwezig en 64GB uitbreidbare opslagruimte. Qua software is het toetel helemaal bij: de fabrikant garandeert een upgrade naar Android 10.

3: midrange toestel – Samsung Galaxy Xcover Pro

Samsung heeft altijd een of meerdere bouwtelefoons in het assortiment. De Samsung Galaxy Xcover Pro is de laatste. Door een groot scherm met full-hd-resolutie en prima specs is het een moderne telefoon in een heel stevige plastic behuizing.

Voor wie veel in de wildernis of op de bouwplaats zit, biedt het een paar praktische voordelen. Zo heeft het toestel een extra knop waarmee je een walkietalkie-functie kunt activeren. Ook is de forse accu, met een capaciteit van 4050mAh, verwisselbaar. Dat maakt het mogelijk een vol reserve-exemplaar mee te nemen. Handig als je ergens bent waar geen stopcontacten zijn. Lees voor meer info en indrukken onze uitgebreide Samsung Xcover Pro preview.

Voor wie de Xcover Pro te duur vindt heeft Samsung ook de vorig jaar uitgebrachte Samsung Galaxy Xcover 4S. Die moet het wel met mindere specificaties doen.

4: budgetoptie – Ruggear RG655

Voor wie een voordelige, maar nog steeds stevige smartphone zoekt, is de RugGear RG655 een goede optie. De naam van de Duitse fabrikant maakt het al een beetje duidelijk, zij zijn gespecialiseerd in ‘ruggedized’ apparaten.

De RugGear RG655 heeft dan ook een ip68-certificering en is getest om 30 minuten lang 1,2 meter onder water te blijven. Ook voldoet het toestel aan de militaire MIL-STD 810G-standaard. Qua specificaties is het geen krachtpatser, hoewel de dubbele camera en de grote 4200mAh-accu erg fijn zijn. Ook leuk: aan de grote knop aan de zijkant kun je zelf een functie op applicatie toewijzen.

5: geen oplader nodig – Gigaset GX290

Ook de Gigaset GX290 is een typische bouwtelefoon of outdoor-toestel. Dat betekent niet de meest geweldige specificaties, maar wel een erg stevige behuizing. Dit ip-68-gecertificeerde toestel kan maximaal 1,2 meter onder water gedurende 30 minuten en heeft valtesten doorstaan waarbij hij vanaf 1,2 meter op een stalen plaat is laten vallen.

Meest bijzonder aan dit toestel is echter de gigantische accu die er in zit. Gigaset heeft de GX290 voorzien van een batterij met een capaciteit van maar liefst 6200mAh. Dat is ruim voldoende om dagenlang mee door de wildernis te trekken, zonder dat de telefoon uitvalt. je kunt ‘m zelfs als powerbank gebruiken om andere apparaten mee op te laden. Het toestel ondersteunt snelladen, dus als je eenmaal weer in de bewoonde wereld bent, is de grote accu snel weer vol.

Ook een optie: waterdichte telefoonhoesjes

Heb je een telefoon die niet waterdicht is, maar neem je het toestel toch mee de nattigheid in? Dan zijn er verschillende waterdichte telefoonhoesjes te krijgen. Je hebt grofweg de keuze uit twee soorten. Ten eerste zijn er enkele waterdichte smartphonecovers die speciaal gemaakt zijn voor specifieke toestellen. Denk aan de hoesjes van LifeProof, die een serie beschikbaar heeft voor Samsung Galaxy-toestellen. Deze hoesjes zien er fraai uit, zijn volledig waterdicht omdat ze alle openingen afsluiten en bieden ook extra bescherming tegen vallen en stoten. Ze zijn wel vrij prijzig.

Tweede optie zijn universele waterdichte telefoonhoesjes. Dit zijn hersluitbare plastic zakjes die jouw telefoon beschermen tegen water en vocht. Ze zijn goedkoop, geschikt voor vrijwel elke telefoon en veel van deze hoesjes zijn zo gemaakt dat ze blijven drijven. Handig voor als je het open water op gaat. Omdat ze soms extra ruimte hebben, kun je ook andere waardevolle spullen er in kwijt. Ben je overigens van plan te gaan duiken en ga je dieper dan een paar meter, dan voldoen deze hoesjes niet.

Waterdichte telefoons: wanneer is een telefoon waterdicht?

De meeste moderne smartphones zijn in meer of mindere mate waterdicht. Om aan te geven hoe goed een toestel bestand is tegen water, worden zogenoemde IP-certificaten gebruikt. Deze afkorting staat voor International Protection en wordt altijd gevolgd door twee cijfers. Hoe hoger deze cijfers, hoe beter.

Wanneer je op zoek bent naar een waterdichte smartphone zijn eigenlijk alleen toestellen met IP67 of IP68 interessant. Deze toestellen laten namelijk helemaal geen stoffen van buitenaf naar binnen, en zijn daarom compleet stof- en waterdicht. Toestellen met een rating beneden de 67 zijn slechts waterbestendig. Deze telefoons overleven dus een incidentele regenbui, maar zeker geen plons in het zwembad.

Toestellen met IP67-rating worden ook wel ‘dompeldicht’ genoemd. Je kunt ze maximaal een half uur één meter onder water houden. Voor het IP68-certificaat gelden geen vaste eisen. Voorwaarde is wel dat de waterdichtheid hoger ligt dan bij IP67 het geval is.

Waar staan de cijfers in een IP-code voor?

Deze twee cijfers na de ‘ip’ staan los van elkaar. Het eerste cijfer geeft aan hoe gevoelig een toestel is voor aanrakingen. Dit cijfer zegt dus niets over hoe waterdicht telefoons zijn.

IP-0x – Geen bescherming

– Geen bescherming IP-1x – Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 millimeter;

– Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 millimeter; IP-2x – Bescherming tegen aanraking met de vinger. Alleen aanraakveilig voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 millimeter;

– Bescherming tegen aanraking met de vinger. Alleen aanraakveilig voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 millimeter; IP-3x – Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 millimeter;

– Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 millimeter; IP-4x – Bescherd tegen aanraking met een werktuigof draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 millimeter;

– Bescherd tegen aanraking met een werktuigof draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 millimeter; IP-5x – volledig dichte behuizing, maar niet beschermt tegen stof;

– volledig dichte behuizing, maar niet beschermt tegen stof; IP-6x – volledig dichte behuizing die bescherming biedt tegen stof.

Het tweede cijfer in de IP-code geeft de mate van waterbestendigheid aan:

IP-X0 – Geen bescherming tegen water of vocht;

– Geen bescherming tegen water of vocht; IP-X1 – Drupdicht, beschermd tegen vallende druppels;

– Drupdicht, beschermd tegen vallende druppels; IP-X2 – Drupdicht, beschermd tegen vallende druppels op een 15 graden gekanteld apparaat;

– Drupdicht, beschermd tegen vallende druppels op een 15 graden gekanteld apparaat; IP-X3 – Spatdicht, geen schade als het toestel besproeid wordt met 10 liter per minuut onder hoeken varierend van -60 tot 60 graden;

– Spatdicht, geen schade als het toestel besproeid wordt met 10 liter per minuut onder hoeken varierend van -60 tot 60 graden; IP-X4 – Plensdicht, geen schade als het toestel besproeid wordt met 10 liter per minuut, ongeacht de hoek;

– Plensdicht, geen schade als het toestel besproeid wordt met 10 liter per minuut, ongeacht de hoek; IP-X5 – Sproeidicht, geen schade als het toestel met meer water bespoten wordt met 12,5 liter per minuut, ongeacht welke hoek;

– Sproeidicht, geen schade als het toestel met meer water bespoten wordt met 12,5 liter per minuut, ongeacht welke hoek; IP-X6 – Waterbestendig, geen schade als het toestel besproeit wordt met 100 liter per minuut, ongeacht vanuit welke hoek;

– Waterbestendig, geen schade als het toestel besproeit wordt met 100 liter per minuut, ongeacht vanuit welke hoek; IP-X7 – Dompeldicht, geen waterindringing als het toestel 30 minuten lang 1 meter onder water gehouden wordt;

– Dompeldicht, geen waterindringing als het toestel 30 minuten lang 1 meter onder water gehouden wordt; IP-X8 – Waterdicht, blijft bruikbaar onder water;

– Waterdicht, blijft bruikbaar onder water; IP-X9 – Vochtdicht, blijft bruikbaar onder hoge vochtigheidsgraad (meer dan 90 procent) of wanneer hij onder hoge druk besproeid wordt.

Geen IP-rating, dus geen waterdichte telefoon?

Lang niet elk toestel heeft een IP-rating. Maar dat wil niet zeggen dat een smartphone zonder IPxx-aanduiding niet stevig of waterdicht is. Smartphones zonder deze code kunnen net zo stevig of waterdicht zijn als die dat wel hebben. Het verkrijgen van een ip-certificering kost veel geld. Zeker kleinere fabrikanten vinden die uitgave niet altijd verantwoord.

Goed voorbeeld daarvan is OnePlus. De OnePlus 7-serie heeft geen enkele IP-rating. Maar volgens de fabrikant zijn de toestellen wel degelijk waterdicht. In een ludiek filmpje liet het vorig jaar weten liever niets uit te geven aan een dure certificering, maar besteedde het in plaats daarvan geld aan een emmer. Geruchten over de OnePlus 8-serie die de ronde gaan hebben het wel over een ip-certificering.

Tips om waterschade te voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Dit gaat ook op voor waterschade bij smartphones. Alhoewel sommige telefoons claimen waterdicht te zijn, raden fabrikanten nog altijd af om ze daadwerkelijk in het zwembad te gebruiken. Dit komt omdat de eerste telefoon met IP69-rating, die complete waterdichtheid zonder beperkingen garandeert, nog moet uitkomen.

We hebben daarom de volgende tips voor je:

Smartphones met een IP-rating zijn onder ideale omstandigheden getest in laboratoria. In de ‘echte’ wereld spelen er meerdere factoren mee. Tijdens het douchen kan je waterdichte smartphone bijvoorbeeld in aanraking komen met shampoo, waardoor er zeep aan de binnenkant kan komen. Vermijd situaties waarin je telefoon het risico loopt om waterschade op te lopen. Ga je een tijdje baantjes trekken, laat je telefoon dan op de kant. Helemaal waterdicht is nog geen enkele telefoon. Het ene water is het andere niet. Telefoons worden over het algemeen getest met zoet water. Maar dat betekent niet dat je er zonder zorgen mee de zee in kunt springen. Zout water kan funest zijn voor de behuizing van je telefoon. Ook andere vloeistoffen, zoals schoonmaakmiddel of drankjes, kunnen een andere uitwerken hebben.

Lees ook: Smartphone in het water gevallen: dit kun je doen