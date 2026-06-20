Zo weet je of iemand in je telefoon heeft willen kijken (+video)

Mocht je twijfels hebben of iemand anders geprobeerd heeft om in je toestel te komen, lees dan verder voor een gouden tip!

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Heeft iemand in m’n telefoon willen gluren?

Als het goed is, ben jij de enige die gebruikmaakt van je telefoon. Toch kun je soms vermoeden dat iemand ‘m stiekem heeft willen ontgrendelen. Met een handige functie op je Samsung kom je daar gemakkelijk achter. Hieronder vertellen we hoe.

Ga naar Instellingen; Scrol naar beneden en tik op ‘Beveiliging en privacy’; Nu kies je voor ‘Beveiliging van verloren apparaat’; In het volgende scherm tik je op ‘Diefstalbeveiliging’.

Je bent er bijna. Zoek ‘Verificatievergrendeling mislukt’ en zet het schuifje aan. Door dit in te schakelen, wordt je scherm vergrendeld na meerdere mislukte verificatiepogingen.

Ga nu terug naar je toegangsscherm. Voer je hier één keer de verkeerde pincode in en zie je dan direct de melding ´Te veel onjuiste pogingen tot ontgrendelen´? Dan heeft iemand anders blijkbaar recent nog geprobeerd om in je telefoon te komen. Wie de ‘dader’ is, vertelt de functie niet. Als je maar één huisgenoot hebt, weet je nu genoeg.

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Zo werkt het voor Google Pixels

Op andere toestellen zit een vergelijkbare functie. Zo voegde Google begin dit jaar een nieuwe knop toe, Failed Authentication Lock genaamd. Je schakelt deze functie in als je wil dat je Pixel-telefoon automatisch wordt vergrendeld na meerdere mislukte toegangspogingen via pin, patroon, wachtwoord of biometrische manieren.

Om Failed Authentication Lock in te schakelen, ga je naar de Instellingen van je Pixel. Daarna volg je onderstaande route:

Beveiliging & Privacy → Apparaatontgrendeling → Diefstalbeveiliging → Vergrendeling bij mislukte verificatie

Let op: niet alle Google Pixel-toestellen hebben deze veiligheidsoptie al. Check gelijk even hoe het zit op jouw telefoon. Heb je een Samsung en kom je er niet helemaal uit met ons stappenplan? Bekijk de video hieronder!

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