Hier moet je op letten bij het kopen van een smartphonehoesje

Het kopen van een hoesje voor je smartphone is lastiger dan het lijkt. Hier moet je op letten bij het kiezen van het juiste smartphonehoesje.

Welk smartphonehoesje moet ik kopen?

Het lijkt simpel: even een hoesje voor je smartphone kopen. Mogelijk heb je al bedacht welke kleur je wil, maar dan loop je alsnog tegen een muur van opties op met verschillende materialen en bovenal verschillende prijzen. Let hierop als je een smartphonehoesje gaat kopen.

Toestel

Om een toestel goed te beschermen, moet het hoesje strak om het apparaat heen zitten en dat kan natuurlijk alleen als de afmetingen precies kloppen. Ook houdt het juiste hoesje rekening met het camera-eiland, zodat de lenzen niet worden geblokkeerd bij het maken van foto’s. Zorg er dus voor dat je enkel zoekt naar hoesjes die gemaakt zijn voor jouw toestel.

Vorm

Hoesjes zijn in verschillende vormen verkrijgbaar, rugweg onder te verdelen in drie categorieën. Je hebt de standaard hoesjes waarbij de rand en de achterkant van het toestel zijn beschermd. Daarnaast zijn er minimale hoesjes verkrijgbaar waarbij alleen de rand wordt beschermd. Als laatste zijn er hoesjes te koop met een klepje aan de voorkant dat je open doet om het scherm te kunnen zien. Welke categorie je kiest ligt aan je voorkeur. Zo biedt een hoesje met een klepje uiteraard de meeste bescherming, maar is het ook minder praktisch.

Ongeacht de categorie, biedt een dikker hoesje bijna altijd meer bescherming dan een dunner hoesje. Let qua vorm ook op de randen. Het is goed als het hoesje verhoogde randen bij het scherm heeft, voor extra bescherming als je het toestel met het scherm naar beneden op tafel legt.

Materiaal

Ook het materiaal is een belangrijke keuze. Het beste is een flexibel materiaal zoals siliconen, waarmee schokken worden geabsorbeerd. Het nadeel is dat je toestel met zo’n hoesje een stukje dikker en goedkoper aanvoelt. Kies je voor een dun hoesje van hard plastic, dan is je toestel een stuk minder goed beschermd tegen vallen of stootjes.

Waar je ook mee rekening moet houden is hoe het materiaal voelt. Niet alleen in je hand, maar ook of het soepel glijdt op stof. Je wil een smartphone namelijk wel soepel in je broekzak kunnen steken. Als je twijfelt is het aan te raden om in een winkel enkele materialen te voelen.

Qua materialen kun je ook een duurzame keuze maken, omdat al die plastic hoesjes slecht zijn voor het milieu. Veel duurzame hoesjes zijn tegenwoordig niet meer te onderscheiden van plastic versies, maar zijn wel gemaakt van materialen die op lange termijn weer composteren.

Prijs

Bij hoesjes betekent een hogere prijs niet dat het hoesje ook beter is. Vaak betaal je voor een merk, of een design. Toch zijn er zeker goede hoesjesmakers die wat meer geld rekenen, maar daar ook waarde voor teruggegeven. Zo zijn de hoesjes van OtterBox geliefd onder gebruikers vanwege de goede bescherming, maar daar betaal je wel meer voor.

Draadloos opladen

Draadloos opladen werkt gewoon met de meeste smartphonehoesjes. Pas als het hoesje dikker is dan 7 millimeter, dan kun je problemen ervaren. Ook kan metaal in het hoesje het draadloos laden storen.

Heb je een Pixel met Pixelsnap, dan heb je wel een speciaal hoesje nodig dat deze technologie ondersteunt om magnetische accessoires of een lader te bevestigen. Lees meer over laden met Pixelsnap.