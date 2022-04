Welke Chromecast moet ik kopen? Dit model past (niet) bij jou

Er zijn verschillende versies beschikbaar, maar welke Chromecast moet je nou kopen? Zoals in dit artikel duidelijk wordt ligt het aan de omstandigheden welk model jij het best kunt aanschaffen.

Welke Chromecast kopen? Dit is ons advies

Bijna tien jaar geleden kondigde Google de eerste Chromecast aan. Sindsdien heeft het apparaatje – waarmee je een ‘domme’ tv in een handomdraai ‘slim’ maakt – een gigantische impact gehad op onze huiskamers.

Er zijn inmiddels meerdere versies op de markt en het is best lastig om die te onderscheiden. Daarom staan we in dit artikel stil bij de belangrijkste kenmerken van de modellen die wij aanraden. Ook geven we aan welke Chromecasts je beter niet kunt kopen.

Chromecast (2018): fijn instapmodel

Kijk je af en toe een film of serie en hecht je niet teveel waarde aan allerlei technische specificaties?

Dan is de derde generatie Chromecast (V3) een ideaal instapmodel. Deze dongle verscheen in 2018 en is nog steeds volop verkrijgbaar. Voor een zachte prijs kun je kennismaken met alles wat de Chromecast te bieden heeft, zonder al teveel toeters en bellen.

Het belangrijkste kenmerk van de Chromecast (2018) is de full-hd-resolutie. Films en series speel je dus in 1080p-kwaliteit af (met maximaal 60 frames per seconde). Hij is daarom vooral een aanrader voor oudere tv’s die maximaal deze resolutie ondersteunen.

Je plaatst de mediaspeler aan de achterkant van je tv, via de hdmi-ingang. Daarover gesproken: je kunt de Chromecast V3 zowel stroom geven via de tv zelf, maar ook via het stopcontact. In het doosje zit namelijk een usb-stekker.

Je bedient de Chromecast V3 via de Google Home-app op je smartphone, of via apps zelf. In applicaties als Netflix, Amazon Prime en Videoland kom je het welbekende Cast-icoon tegen om films, series en muziek naar je tv te streamen. Deze Cast-knop kun je trouwens ook op je computer of tablet gebruiken.

Chromecast met Google TV

De naam verklapt eigenlijk al wat de Chromecast met Google TV bijzonder maakt: de software.

Deze mediaspeler verscheen in 2020 en wordt soms ook wel de vierde-generatie Chromecast genoemd, al klopt dit technisch gezien niet helemaal. Het is namelijk niet de opvolger van het hierboven genoemde model, maar een compleet nieuwe versie.

Hij draait op Google TV, de ‘opvolger’ van Android TV. Een belangrijk verschil is dat je met Google TV Android-apps kunt downloaden, waaronder streamingdiensten als Disney Plus en Amazon. Verder is Google TV gebruiksvriendelijker en doet het startscherm aanbevelingen voor films, muziek en series die jij waarschijnlijk leuk vindt.

Houd er wel rekening mee dat je niet heel veel apps op de Chromecast met Google TV kunt installeren. Het apparaatje heeft namelijk maar 8GB opslagruimte, waarvan meer dan de helft door het besturingssysteem wordt gebruikt.

Ook belangrijk: de Chromecast met Google TV ondersteunt 4K-resolutie. De beeldkwaliteit gaat er dus flink op vooruit – mits je tv dit aankan. Verder wordt dit model met afstandsbediening geleverd, waardoor je niet alles via je telefoon hoeft te doen.

Tot slot is de Chromecast met Google TV gamers op het lijf geschreven. Dit model kan namelijk onderweg met Google Stadia, Googles eigen gamedienst. Deze dienst werkt via de cloud en je hoeft dus geen spellen te installeren. In plaats daarvan kun je, mits je een abonnement hebt, direct beginnen met spelen.

Deze Chromecasts kun je beter niet kopen

De eerste Chromecast kwam in 2013 uit, waarna de opvolger in 2015 verscheen. Beide modellen zijn inmiddels niet meer verkrijgbaar, maar worden nog wel tweedehands doorverkocht.

Wij raden af om deze oude versies in huis te halen. Ze zijn inmiddels verouderd en verbeterd door hun opvolgers. Zoek je een simpele mediaspeler om Netflix mee te kijken en muziek via Spotify te streamen, dan kun je beter een nieuwer model in huis halen.

Ook de Chromecast Ultra is tegenwoordig geen aanrader meer. Dit model verscheen in 2016 en is, zoals de naam doet vermoeden, een betere versie van de ‘normale’ Chromecast.

Het belangrijkste kenmerk van de Chromecast Ultra is dat ‘ie een 4K-resolutie heeft. Ook handig is dat je een fysieke internetkabel op de mediaspeler kunt aansluiten, waardoor je niet afhankelijk bent van de (in)stabiliteit van draadloos internet.

Inmiddels is de Chromecast Ultra ingehaald door de Chromecast met Google TV, die op nieuwere software draait, ook een 4K-resolutie heeft en met afstandsbediening geleverd wordt. De Chromecast Ultra is nog steeds via de Google Store verkrijgbaar voor 79,99 euro. Voor dat geld kun je beter de Chromecast met Google TV aanschaffen.

