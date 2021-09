Tip: zo gebruik je WhatsApp op 5 apparaten tegelijk

De WhatsApp ‘multi-device’-functie is nu voor veel meer mensen bereikbaar. Daardoor kun je in totaal op vijf apparaten gebruikmaken van de chat-app. In deze tip legt Android Planet uit hoe dat werkt!

WhatsApp multi-device breder beschikbaar

Dat WhatsApp werkte aan een mogelijkheid om te kunnen chatten op meerdere apparaten was al even bekend. Die zogenaamde ‘multi-device’-mogelijkheid is nu beschikbaar voor veel meer mensen. Meerdere apparaten koppelen en chatten werkt makkelijk en snel:

Open WhatsApp en tik rechtsboven op de drie puntjes; Tik op ‘Gekoppelde apparaten’; Tik op ‘Bèta voor meerdere apparaten’ en volg de stappen.

Als je dat gedaan hebt kun je dus meerdere apparaten koppelen om berichten mee te sturen en ontvangen. Dat kan op maximaal vier andere apparaten, naast de smartphone waarop WhatsApp sowieso geïnstalleerd is. Vooralsnog werkt dat koppelen alleen voor computers en laptops, maar niet voor andere smartphones of tablets. Dat laatste moet sowieso mogelijk worden, maar wanneer is nog onbekend.

Let er wel op dat als je je inschrijft voor het bèta-programma je eenmalig overal wordt uitgelogd bij WhatsApp Web en WhatsApp Desktop. Vervolgens inloggen op een nieuwe laptop of computer werkt makkelijk en snel door het scannen van een qr-code met je toestel. Tik daarvoor weer rechtsboven op de drie puntjes en op ‘Gekoppelde appaten’. Tik op de groene knop ‘Een apparaat koppelen’ en scan de benodigde qr-code.

Voordelen en beperkingen WhatApp ‘multi-device’

Het grote voordeel hiervan is dat je WhatsApp kunt gebruiken op meerdere apparaten tegelijk en dat er geen verbinding met een smartphone nodig is. De nieuwe manier van WhatsAppen biedt echter niet alleen maar voordelen. Zo is het niet mogelijk om te chatten via hetzelfde account op meerdere smartphones tegelijk. Applicaties zoals Slack of Telegram bieden die optie wel.

Ook komt het nog regelmatig voor dat bepaalde inhoud van een bericht niet via een computer kan worden weergegeven. Je krijgt dan een melding te zien dat je alsnog je smartphone moet pakken. Stuur je een bericht vanaf een pc, dan komt het ook weleens voor dat bepaalde ontvangers (in een groepsgesprek) de inhoud daarvan niet kunnen zien. Dat ligt dan weer aan het feit dat die personen gebruikmaken van een te oude versie van de chat-app.

