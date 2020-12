WhatsApp werkt in Android Auto, maar niet zoals op je telefoon. In dit artikel geven we aan wat je onderweg wel en niet met de populaire chat-app kunt.

WhatsApp met Android Auto gebruiken

Officieel is Android Auto niet in Nederland verkrijgbaar, maar Googles platform voor onderweg zit sinds Android 10 wel standaard ingebakken in het besturingssysteem. Grote kans dat jij achter het stuur daarom ‘gewoon’ met Android Auto aan de slag kunt. Net als bij de telefoonversie kun je in het autoplatform apps gebruiken, waaronder WhatsApp.

Nederlands populairste chat-app werkt achter het stuur echter behoorlijk anders dan op je telefoon. Tijd voor een overzicht: dit kun je (niet) met WhatsApp in Android Auto.

1. Berichten voorlezen

Je handen aan het stuur en je ogen op de weg: zo zou je moeten autorijden. De belangrijkste functie van WhatsApp in Android Auto is daarom de mogelijkheid om binnengekomen berichtjes te kunnen voorlezen. Wanneer iemand jou een appje stuurt, kan de Google Assistent de inhoud van dit berichtje voorlezen. Dit is handig, want op die manier hoef je alleen maar te luisteren en kun je je dus focussen op de weg.

Android Auto werkt intensief samen met de Google Assistent, ook als het om WhatsApp gaat. Zorg er daarom voor dat de stemhulp aanstaat. Open hiervoor de Google Assistent-app op je smartphone, ga naar de instellingen (drie streepjes rechtsboven) en kies “Voice Match”. Verschuif de schakelaar bij “Hey Google” zodat de assistent naar het stemcommando luistert.

2. Appen zonder te hoeven typen

Een WhatsApp-bericht voorlezen is leuk, maar je wil natuurlijk ook veilig antwoord kunnen geven. Gelukkig kan dat. Zeg onderweg simpelweg “Hey Google, stuur een WhatsApp-bericht naar [naam]”, wacht een seconde of twee en geef dan de inhoud van het bericht. Vervolgens herhaalt WhatsApp wat je zojuist hebt gedicteerd en is het aan jou om de inhoud bij te schaven, te annuleren of gewoon te verzenden.

Krijg je een WhatsApp-berichtje binnen waar je op wil reageren? Zeg dan “Hey Google, reageer” gevolgd door wat je wil vertellen. WhatsApp herhaalt wederom wat je zojuist hebt gedicteerd en vraagt toestemming om het bericht te versturen.

3. Dit kan onderweg niet

Op de hoogte blijven en berichten sturen: dat is in een notendop wat je met WhatsApp in Android Auto kunt. De mogelijkheden van de chat-app zijn onderweg dan ook behoorlijk uitgekleed. Bellen en spraakberichten luisteren (of versturen) is bijvoorbeeld niet mogelijk. Ook kun je ontvangen stickers, foto’s, gifjes en video’s niet achter het stuur bekijken. Wel zo veilig.

Draai je een oudere Android-versie? Dan kun je via een omweg alsnog Android Auto downloaden en installeren door met apk-bestanden aan de slag te gaan. Zoals eerder gezegd is Android Auto namelijk officieel niet in Nederland beschikbaar. Of dit gaat veranderen bij de opvolger, Android Automotive, is nog maar de vraag.