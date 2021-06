Tip: zo speel je audioberichten in WhatsApp versneld af

Met WhatsApp is het al tijden mogelijk om audiofragmenten te versturen. Afspelen ging voorheen altijd op normale snelheid. Voor testers van de app is het nu mogelijk om dit ook te versnellen. Dit is hoe het werkt.

WhatsApp audioberichten: snelheid verhogen

WhatsApp wordt door miljarden mensen gebruikt om berichten, foto’s, video’s en andere content naar elkaar te sturen. Zo kun je ook audioberichten opnemen en naar een individu of groep verzenden. Voor bètagebruikers is er nu weer een handige functie toegevoegd. Binnengekomen audiofragmenten kun je namelijk versneld afspelen. Handig bijvoorbeeld als het een lang bericht is en je niet zoveel tijd hebt om te luisteren.

Ben je tester en heb je een luisterfragment ontvangen, volg dan onderstaande stappen:

Pak je telefoon erbij en open WhatsApp; Tik op het bekende driehoekje om het fragment af te spelen; Een ‘1x’ verschijnt, tik daar op om de snelheid te verhogen; Tik op ‘1,5x’ om de snelheid te verhogen naar ‘2x’.

Tik je er vervolgens weer op dan wordt de afspeelsnelheid weer normaal. Twee keer zo snel afspelen is voor nu de maximale snelheid. Daarbij is het ook niet mogelijk om een fragment juist trager af te spelen. Of WhatsApp die mogelijkheden in de toekomst gaat uitbreiden is nog de vraag. Ook is nog onbekend wanneer normale gebruikers de nieuwe mogelijkheid gaan zien.

Meer nieuws en tips over WhatsApp

De bekende berichtendienst is de laatste tijd vaker in het nieuws. Zo moesten gebruikers vernieuwde voorwaarden accepteren, anders zou het niet meer mogelijk zijn om alle functies te blijven gebruiken. Waar WhatsApp eerder nog stug volhield om gebruikers te gaan beperken heeft het bedrijf toch laten weten dit niet door te zetten.

Ook is er nieuws naar buiten gekomen dat de dienst binnenkort eindelijk op vier apparaten tegelijk te gebruiken is. Dat is een veelgevraagde functie die apps als Telegram of Slack allang ondersteunen. Op zoek naar andere handige tips voor WhatsApp? Check dan onderstaande links of bekijk natuurlijk onze uitgebreide tipsectie.