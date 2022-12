Tip WhatsApp-avatar: dit is het en zo stel je er zelf eentje in

Met een digitale WhatsApp-avatar creëer je een digitale versie van jezelf (of natuurlijk iemand anders). Die kun je vervolgens gebruiken in de bekende chat-app. Maar hoe creëer je zo’n eigen avatar? Dat en meer check je in deze tip op Android Planet!

WhatsApp-avatar: maak een digitale versie van jezelf

Het is vanaf nu mogelijk om een avatar te maken in WhatsApp. De functie rolt nog niet uit voor het grote publiek, maar is al wel beschikbaar voor bètatesters. Ben je ingeschreven als tester, pak je smartphone er dan even bij en open de chat-app.

Tik rechtsboven op de drie puntjes en kies voor ‘instellingen’; Tik op ‘Avatar’ en vervolgens op de groene balk: “Uw avatar maken”; Doorloop vervolgens de benodigde stappen en tik op ‘opslaan’.

Je kiest onder andere de huidskleur en -tint, maar ook het kapsel, postuur of de kleur en vorm van de ogen. Andere zaken die je kunt aanpassen zijn onder andere je outfit, make-up of de vorm van je wenkbrauwen. Ook kun je denken aan zaken als gezichtsbeharing, brillen, piercings, sproetjes, gehoorapparaten of hoofddeksels. Al met al zijn de mogelijkheden dus eindeloos, waardoor je een echte unieke WhatsApp-avatar maakt.

De gemaakte digitale persoonlijkheid kun je natuurlijk instellen als profielfoto bij WhatsApp. Duik daarvoor weer in de instellingen en tik linksboven op je profielfoto. Vervolgens tik je op het groene icoontje van de camera en kies je voor ‘Avatar’.

Helemaal klaar met de digitale jij, dan kun je de huidige avatar natuurlijk makkelijk aanpassen of geheel verwijderen. Wil je dat laatste, open dan de instellingen, tik op ‘Avatar’ en kies ervoor om hem te deleten.

Als tester kun je aan de slag met de nieuwste functies

Wanneer de Avatar-functie voor iedereen uitrolt is nog de vraag. Wil je aan de slag met deze optie, maar ook als eerste andere functies testen? Schrijf je dan in voor het testprogramma. Voor verschillende andere populaire apps bestaat er ook zo’n testprogramma, waarvoor je je moet inschrijven. Wel kan het zijn dat er (tijdelijk) geen plekje meer is om deel te nemen. Als dat het geval is, is het simpelweg het handigste om het later nog een keer te proberen!

