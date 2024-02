WhatsApp-tip: zo pas je de opmaak van je berichten aan

Wil jij een opsomming, recept of boodschappenlijstje via WhatsApp versturen? Dan pas je gemakkelijk de opmaak aan voor meer overzicht. Lees hier hoe.

Opmaak WhatsApp-berichten pas je aan met tekens

Wie fanatiek WhatsApp gebruikt, weet misschien wel hoe je berichten cursief, dikgedrukt en onderstreept maakt, door leestekens voor en na je bericht te plaatsen. Onlangs heeft WhatsApp meer van zulke handige functies toegevoegd voor het maken van lijstjes en markeringen.

Stap voor stap je WhatsApp-bericht opmaken

Om je WhatsApp-bericht op te maken, open je de app op je smartphone en ga je naar het (groeps)gesprek waar je een bericht wil sturen. Typ je boodschap, maar verstuur het appje nog niet. Pas het bericht zo aan dat je het gewenste effect krijgt.

Via de handige tabel hierboven zie je welke opmaak er bij een effect hoort. In de rechter kolom zie je precies hoe je het bericht moet typen. Wil je bijvoorbeeld een lijst met ingrediënten versturen? Typ dan een streepje voor je bericht. Er verschijnt dan automatisch een punt in WhatsApp.

Hetzelfde werkt met een lijst met oplopende getallen. Deze begin je met ‘1.’, met daarna een spatie. Als je dan op enter drukt, verschijnt automatisch het volgende getal in de rij.

Door ‘>’ en een spatie voor een bericht te zetten, wordt het Block Quote. Dit is handig om berichten te benadrukken. Zet je je bericht tussen omgekeerde hoge komma’s? Dan wordt het een Incline Code. Dat is eigenlijk voor computercode, maar werkt ook goed om tekst extra te benadrukken.

Maakt tekst dikgedrukt, cursief en meer

in 2016 voegde WhatsApp de eerste leestekens toe om tekstopmaak aan te passen. Zo maak je een bericht of woord dikgedrukt door er een ‘*’ voor en achter te zetten. Zet een ‘_’ voor en achter je tekst om het cursief te maken. Met de ‘~’ streep je tekst door en drie omgekeerde komma’s te gebruiken verander je het lettertype naar Monospace. Bekijk de voorbeelden hieronder.

Meer WhatsApp-tips

Succes met het opmaken van jouw WhatsApp-berichten. Wil je nog meer uit WhatsApp halen? Bekijk dan de laatste tips hieronder.