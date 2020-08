Valt iemand je lastig op WhatsApp? Dan wil je diegene mogelijk blokkeren, want hierna ontvang je niet langer berichtjes. In dit artikel laten we zien hoe je iemand in WhatsApp kunt blokkeren.



Contactpersoon blokkeren in WhatsApp

Heb je weleens een ongewenst WhatsApp-berichtje gekregen van een vreemde? Of word je lastiggevallen door iemand in de familiesfeer? Je bent niet de enige. Om dit soort praktijk tegen te gaan is het in WhatsApp mogelijk om contactpersonen te blokkeren. Dat kan op twee manieren. Wij leggen beide methoden uit.

Iemand blokkeren op WhatsApp, zo doe je dat:

Open de WhatsApp-app op je Android-smartphone; Tik op de drie streepjes rechtsboven in het scherm en kies ‘Instellingen’; Selecteer ‘Account’ en ga naar ‘Privacy’; Tik vervolgens op ‘Geblokkeerde contacten’; Druk op de knop rechtsboven om mensen aan de blokkeerlijst toe te voegen.

Je kunt zoveel mogelijk WhatsApp-contacten blokkeren als je zelf wil. De blokkade gaat per direct in, maar eerdere berichten kun je nog wel lezen. Heb je een foutje gemaakt? Tik dan eventjes op het contactpersoon en druk op ‘Deblokkeren’. Vanaf dit moment kan diegene jou weer bereiken via WhatsApp.

Word je lastiggevallen door één persoon? Dan is het sneller om diegene te blokkeren vanuit het chatscherm. Open de chat met de persoon die je wil blokkeren, tik op de drie puntjes rechtsboven in het scherm en kies ‘Meer’. Druk vervolgens op ‘Blokkeren’. Bevestig de blokkade, en geef eventueel aan of diegene ook gerapporteerd moet worden.



Laatstgenoemde komt bijvoorbeeld van pas wanneer je wordt lastiggevallen door spam. Door een contactpersoon te ‘Melden’ krijgt WhatsApp een seintje dat de afzender mogelijk niet in de haak is. Bij genoeg meldingen start de chat-app een onderzoek, en wordt het nummer eventueel verbannen.

Meer tips voor WhatsApp

WhatsApp is een van de populairste apps, zo niet de populairste. Berichtjes sturen en ontvangen kan iedereen, maar de chat-app heeft meer om het lijf. Een goed voorbeeld is de donkere modus, waardoor WhatsApp’en in de avond aangenamer wordt. Of neem nou tweestapsverificatie. Deze functie beveiligt je berichten extra goed. Dit klinkt ingewikkeld, maar het is eigenlijk best simpel. In onderstaande video leggen we het uit.