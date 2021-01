Telegram heeft het een stuk makkelijker gemaakt om vanaf WhatsApp over te stappen. Voortaan is het namelijk mogelijk om de gespreksgeschiedenis met iemand over te zetten. Een WhatsApp-chat exporteren naar Telegram is heel makkelijk en in dit artikel leggen we uit hoe het werkt.

WhatsApp chat overzetten naar Telegram

Voordat we beginnen: zorg ervoor dat je de meest recente versie van de Telegram-app op je Android-smartphone hebt geïnstalleerd. Verder is het handig om te weten dat je chats per stuk moet overzetten. Het is dus niet mogelijk om al je WhatsApp-gesprekken in één keer te exporteren naar de alternatieve chat-app.

Een WhatsApp-chat exporteren naar Telegram doe je zo:

Open WhatsApp en ga naar het gesprek dat je wil overzetten; Tik rechtsboven op de drie puntjes en kies ‘Meer’; Druk op ‘Chat exporteren’ en geef aan of je ook media (zoals foto’s uit het gesprek) wil overzetten; Kies Telegram in het deelmenu dat verschijnt; Selecteer het gesprek in Telegram dat je wil opvullen met de chat uit WhatsApp en druk op ‘Importeren’.

De WhatsApp-chat wordt nu overgezet. Afhankelijk van de bestandsgrootte duurt dit een paar seconden tot hoogstens een halve minuut. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je een hoop grote bestanden (zoals foto’s) probeert over te plaatsen.

Dat gezegd hebbende, het exporteren gaat niet altijd helemaal goed. In sommige gevallen ontbreken berichten namelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je elkaar stickers hebt gestuurd die alleen op WhatsApp beschikbaar zijn. Ook is het jammer dat Telegram de WhatsApp-chat als één blok importeert. De berichten komen dus niet tussen de reeds via Telegram gestuurde chats te staan.

Meer tips voor Telegram

Telegram is veruit het populairste alternatief voor WhatsApp. Sinds laatstgenoemde de banden met moederbedrijf Facebook steeds dichter aanhaalt, stappen steeds meer mensen over naar alternatieven zoals Telegram. Deze app kan vrijwel alles dat WhatsApp kan, maar gaat bewuster met jouw gegevens om.

De redactie van Android Planet is met name fan van Signal. Deze chat-app is namelijk nog privacybewuster dan Telegram en heeft alleen je telefoonnummer nodig. WhatsApp is daarentegen verre van privacyvriendelijk. De app weet onder meer je locatie, wat voor telefoon je hebt en met wie je contact hebt. In onderstaand artikel leggen we uit waarom je de chat-app beter links kan laten liggen.

Lees ook: Overstappen van WhatsApp: zo overtuig je vrienden en familie

