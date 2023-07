Tip: Zo zet je snel en simpel WhatsApp-chats over

Het is vanaf nu makkelijker om je WhatsApp-chats over te zetten naar een nieuwe smartphone. Lees in deze tip hoe het werkt.

WhatsApp-chats overzetten doe je zo

Als je overstapt naar een nieuwe smartphone, dan weet je waarschijnlijk wel dat het overzetten van WhatsApp-gesprekken nogal een klusje is. De chat-app maakt het nu echter makkelijker om je gesprekken naar een nieuw toestel te verplaatsen. Je hoeft niet meer aan de slag met back-ups in Google Drive, maar kunt gewoon een qr-code scannen.

WhatsApp gebruikt vervolgens een lokale wifi-verbinding om je chats veilig en snel over te zetten. De feature wordt naar iedereen uitgerold en is te vinden in de instellingen. Open WhatsApp, druk op de drie puntjes rechtsboven, kies voor ‘Instellingen’ en druk op ‘Chats’. Hier zie je onderaan vervolgens de ‘Chats overzetten’-functie.

Volg nu het stappenplan hieronder:

Pak je oude en nieuwe smartphone erbij; Installeer WhatsApp op je nieuwe telefoon en zorg dat je met hetzelfde telefoonnummer registreert; WhatsApp toont op het nieuwe toestel een qr-code. Scan deze code met je oude telefoon om alle chats over te zetten.

Dat was het! Zoals gezegd is het overzetten van al je WhatsApp-chats nu een stuk makkelijker. Je hoeft geen back-ups in Google Drive meer te maken om gesprekken te bewaren.

Belangrijk om te weten is dat de nieuwe feature alleen werkt tussen Android-smartphones werkt. Je kan gesprekken dus niet overzetten van Android naar iOS (en vice versa).

Meer WhatsApp-tips

WhatsApp krijgt regelmatig nieuwe functies. Zo is het sinds kort mogelijk om onbekende bellers stil te houden, zodat je niet onnodig wordt gestoord. Ook kun je foto’s in hoge kwaliteit sturen met WhatsApp.

Voorheen werden je foto’s gecomprimeerd door de chat-app, met kwaliteitsverlies als gevolg. Verder is het nu mogelijk om verzonden berichten te bewerken; ideaal voor als je een typfout hebt gemaakt, of toch iets anders wil zeggen.