Valt iemand je lastig op WhatsApp, of word je continu toegevoegd aan groepschats zonder dat je daar trek in hebt? In dit artikel lees je alles over WhatsApp-contacten en – groepen blokkeren en verwijderen.



WhatsApp-contact verwijderen en blokkeren

WhatsApp is handig, maar kan ook lastig zijn. Van groepschats waarin iedereen de hele dag door elkaar heen praat tot aan spam ontvangen: het komt jammer genoeg maar al te vaak voor. Tik op één van onderstaande links om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

1. WhatsApp-contact verwijderen

WhatsApp gebruikt de contactenlijst van je telefoon en kijkt vervolgens wie een account van de chat-app heeft. Om een persoon te verwijderen, moet je daarom het telefoonnummer uit het adresboek van je smartphone verwijderen:

Open WhatsApp en tik op de chat met de persoon die je wil verwijderen; Druk op de drie bolletjes rechtsboven in het scherm en kies ‘Contact weergeven’; Tik nogmaals op de drie bolletjes rechtsboven, maar kies ditmaal ‘Weergeven in adresboek’; Druk voor de laatste keer op de drie bolletjes rechtsboven en kies ‘Verwijderen’.

Bevestig je keuze en start WhatsApp vervolgens opnieuw op. Je zult zien dat er nu geen naam meer bij de chat staat, maar alleen het telefoonnummer van diegene. Uiteraard kun je het nummer weer opslaan in je telefoon, mocht je je hebben vergist.



2. WhatsApp-contact blokkeren

Via bovenstaande methode kun je een contact verwijderen, maar iemand blokkeren is ook mogelijk. Deze optie is fijn wanneer je door iemand lastig gevallen wordt, of als je veel spam ontvangt van nummers die je niet kent. Een WhatsApp-contact blokkeren doe je zo:

Open WhatsApp, druk op de drie bolletjes rechtsboven en kies ‘Instellingen’; Selecteer ‘Account’, kies ‘Privacy’ en tik op ‘Geblokkeerde contacten’; Tik op het plus-icoon rechtsboven om een nummer aan de lijst toe te voegen.

Je kunt ook vanuit een chat iemand blokkeren. Open hiervoor het gesprek en tik op de naam van je gesprekspartner aan de bovenkant. Scrol vervolgens naar beneden en druk op de rode blokkeer-knop.



3. WhatsApp-groep verwijderen

Ben je uitgepraat en wil je niet langer gestoord worden door berichtjes in een groepschat? Dan kun je er maar beter uitstappen. Volg onderstaande aanwijzingen om uit een groep te stappen als deelnemer:

Open WhatsApp en tik op de groepschat die je wil verlaten; Tik op het groepsonderwerp, bijvoorbeeld ‘Familieweekend’, en scrol naar beneden; Druk op ‘Groep verlaten’ en bevestig je keuze.

Wil je de groepschat ook niet meer in je overzicht zien? Tik dan nogmaals op de chat, open het groepsonderwerp en tik op ‘Groep verwijderen’. Bevestig vervolgens je keuze. Alleen beheerders van een groepschat kunnen andere deelnemers uit het gesprek verwijderen.



4. WhatsApp-groep blokkeren

Word je continu toegevoegd aan een groep zonder dat je daar trek in hebt? Op dit moment is het nog niet mogelijk om een groep in WhatsApp te blokkeren, maar je kunt wel de personen die je continu toevoegen op de vingers tikken:

Open WhatsApp en tik op de groepschat die je lastigvalt; Druk op het groepsonderwerp en zoek de beheerder in de lijst met telefoonnummers; Tik vervolgens op ‘Bericht verzenden’, waarna er een lege chat met de beheerder wordt geopend; Druk op het telefoonnummer aan de bovenkant, scrol naar beneden, selecteer ‘Blokkeren’ en bevestig je keuze.

