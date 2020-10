Voortaan kun je chats in WhatsApp voor altijd dempen. Op die manier krijg je dus nooit meer meldingen van binnenkomende berichtjes, zonder diegene(n) te blokkeren. In dit artikel laten we zien hoe het werkt.

Lees verder na de advertentie.

Gesprekken in WhatsApp dempen: zo doe je dat

Zit je een (groeps)app waar je zelden tot nooit iets aan toevoegt, maar kun je er niet zomaar helemaal uitstappen, bijvoorbeeld omdat dat rare blikken oplevert?

Dan kun je er altijd nog voor kiezen om de WhatsApp-chat te dempen. Hierbij krijg je geen notificaties van nieuwe chats meer binnen, maar de ander weet dit niet. Dempen is dus minder rigoureus dan iemand blokkeren, maar levert je mogelijk wel een hoop gemoedsrust op. Zo werkt het:

Bijwerken Zorg ervoor dat je de nieuwste versie van de chat-app geïnstalleerd hebt, bijvoorbeeld door WhatsApp bij te werken in de Play Store; Wie ga je dempen? Open vervolgens WhatsApp en houd de persoon/groep die je wil dempen lang ingedrukt; Voor altijd Tik daarna op het geluidicoon met daar doorheen een streep en kies vervolgens de onderste optie, “Altijd”.

Stuurt de gedempte persoon je een berichtje? Dan krijg je hier dus voortaan geen meldingen meer van. Diegene (of een groepchat) kan jou overigens nog wel berichten sturen. Ook de inhoud kun je overigens nog steeds lezen.

Dempen is dus niet hetzelfde als blokkeren. Hierbij kan de ander je namelijk helemaal geen berichten meer sturen. Iemand op WhatsApp dempen is een minder rigoureuze optie. Je kunt bijvoorbeeld een groep dempen waar soms wel iets nuttigs in voorbijkomt, maar meestal weinig waarde toevoegt.

→ Download WhatsApp in de Play Store (gratis)

Meer over WhatsApp

Een berichtje sturen lukt vrijwel iedereen, maar de groene chat-app heeft veel meer om het lijf. Weet je bijvoorbeeld hoe je je privacy op WhatsApp kunt verbeteren? Aangezien we tegenwoordig vrijwel ons hele hebben en houwen online delen, is het belangrijk om hierop te letten. Zorg er in ieder geval voor dat tweestapsverificatie aanstaat: hierdoor zijn je berichten extra goed beveiligd.