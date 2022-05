Zo gebruik je de nieuwe emoji-reacties in WhatsApp

Wist dat je nu ook emoji-reacties kan gebruiken in WhatsApp? Hiermee reageer je op een appje zonder dat je een bericht hoeft te tikken. In deze tip lees je hoe het werkt.

WhatsApp emoji-reacties: zo werken ze

WhatsApp heeft er een handige functie bijgekregen. Je kan nu emoji-reacties gebruiken, een functie die je misschien kent van andere chat-apps. Denk bijvoorbeeld aan Telegram, Instagram of Slack. In plaats van dat je een bericht typt om op een appje te reageren, stuur je simpelweg een emoji. Daarmee laat je zien dat je een bericht leuk, grappig, schokkend of verdrietig vindt.

De emoji-reacties werken nu ook in Nederland en er zijn er in totaal zes. Niet heel uitgebreid dus, maar de belangrijkste emoji zijn gelukkig beschikbaar. Per bericht kun je één emoji-reactie sturen en het is ook mogelijk om de plaatjes later te verwijderen. Dit is hoe je een emoji-reactie stuurt:

Start WhatsApp en open een gesprek;

Druk op het bericht waar je met een emoji op wil reageren en houd eventjes ingedrukt;

Vervolgens zie je de zes emoji in beeld verschijnen. Kies er eentje uit door er op te tikken.

Vervolgens zie je een kleine emoji bij het bericht verschijnen. Goed om te weten is dat je de emoji ook kan verwijderen door simpelweg het appje in te drukken en op het zelfde plaatje te tikken. Wil je de emoji-reactie aanpassen, dan doe je hetzelfde en kies je simpelweg een ander icoontje.

De emoji-reacties moeten ervoor zorgen dat WhatsApp-gesprekken – en dan vooral groepchats – minder chaotisch zijn. De functie is echter ook handig als je op een berichtje wil reageren, maar niet de tijd (of zin) hebt om een heel bericht te typen.

