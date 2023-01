Vaarwel wazige foto’s: zo verstuur je scherpe plaatjes op WhatsApp

Wie weleens foto’s deelt met vrienden of familie via WhatsApp, weet dat de kwaliteit van afbeeldingen flink achteruit gaat. In deze tip laten we je een handigheidje zien om kwaliteitsverlies te voorkomen.

Omzeil compressie met de WhatsApp-tip

Je herkent het misschien wel: je ontvangt een foto van iemand op WhatsApp, maar de foto oogt korrelig en de kwaliteit is ronduit matig. Dat komt door compressie die de chat-app toepast. Simpel gezegd verlaagt WhatsApp de kwaliteit van een foto, zodat deze minder data kost om te versturen.

Je kunt als WhatsApp-gebruiker wel kiezen tussen verschillende kwaliteitsinstellingen: van ‘Databesparing’ met de laagste kwaliteit tot ‘Beste kwaliteit’ met – je raadt het al – de beste kwaliteit. Maar, zelfs die laatste optie past nog compressie toe op je foto. Met deze tip omzeil je de compressie en stuur je haarscherpe foto’s direct via WhatsApp.

Tip: foto’s sturen op WhatsApp zonder compressie

Open WhatsApp op je smartphone; Ga naar het gesprek waarin je de foto’s wil sturen; Druk op het paperclipje en selecteer ‘Document’; Selecteer de foto’s die je wil versturen en druk op verzenden. WhatsApp past nu geen compressie toe op deze afbeeldingen.

De truc zit ‘m dus in het versturen van een bestand. Aangezien dit vrijwel ieder bestandstype kan zijn, past WhatsApp hier geen compressie op toe.

Nadelen van foto’s delen via bestanden

Gebruik je deze methode om scherpe foto’s te sturen via WhatsApp, dan zul je op een paar functies moeten inleveren. Zo zie je de foto’s niet in de app zelf verschijnen. In WhatsApp zie je namelijk enkel een bestand. Om de foto’s te zien moet je deze eerst zelf downloaden.

Ook is er een maximum van 100MB per bestand. Verstuur je ook liever video’s zonder compressie, dan moeten die onder dat limiet zitten. Op WhatsApp Web is het limiet zelfs 64MB. Gelukkig zit je met foto’s niet snel aan die groottes.

Links: originele kwaliteit | Rechts: kwaliteit na compressie

Meer WhatsApp-tips op Android Planet

Meta – het moederbedrijf van WhatsApp – blijft functies toevoegen aan de populaire berichten-app. Bij Android Planet laten we graag zien hoe jij deze gebruikt. Zo schreven we onlangs over het maken van een poll in WhatsApp en over het maken en versturen van zelfgemaakte stickers. Houd Android Planet in de gaten voor meer handige Android-tips.