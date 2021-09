Heb jij iemand op WhatsApp geblokkeerd? Wees gerust: diegene komt hier niet zomaar achter, want WhatsApp probeert je te beschermen. Helemaal waterdicht is deze methode echter niet. De geblokkeerde kan er namelijk wel achter komen.

Lees verder na de advertentie.

Heeft iemand jou op WhatsApp geblokkeerd?

Voor veel mensen is WhatsApp de meest gebruikte smartphone-app. Mensen delen lief en leed via de chat-app en daarom is het geen overbodige luxe dat je anderen kunt blokkeren. Wanneer de spanningen te hoog op lopen, je je niet veilig voelt of simpelweg niet door wil praten, kun je gesprekspartners altijd blokkeren.

WhatsApp houdt dit proces bewust vaag. Om jouw privacy te beschermen krijgt de geblokkeerde niet te weten wat er is gebeurd. Maar, via omweggetjes kan de persoon er natuurlijk wel achterkomen.

1. Hoe vaak zit je op WhatsApp?

Allereerst ziet diegene niet langer wanneer je voor het laatst online bent geweest. Dat is fijn, want op die manier kan de geblokkeerde je niet in de gaten houden. Wanneer je ook andere pottenkijkers buiten de deur wil houden, kun je deze optie in zijn geheel afschermen:

Pak je smartphone erbij, open WhatsApp en tik op de drie puntjes rechtsboven; Kies ‘Instellingen’, ga naar ‘Account’ en tik op ‘Privacy’; Selecteer ‘Laatst gezien’ en kies ‘Niemand’.

Vanaf nu kan niemand meer zien wanneer je voor het laatst online was op WhatsApp.

Lees ook: Tip: WhatsApp-gesprekken overzetten naar Telegram

2. Het spoor loopt dood…

Heel logisch natuurlijk, maar wanneer je iemand op WhatsApp blokkeert komen berichtjes niet meer aan. Dit werkt beide kanten op. Diegene kan jou geen chats meer sturen, en vice versa.

Voor jou is dit natuurlijk duidelijk, maar de ander moet hier zelf achterkomen. Wanneer diegene jou een berichtje via WhatsApp stuurt, blijft de chat altijd op één grijs vinkje staan (in plaats van twee). Dit betekent dat het bericht wél is verzonden, maar niet is aangekomen. Zolang jij diegene hebt geblokkeerd gaat dit nooit gebeuren, dus blijft er slechts een grijs vinkje staan.

3. …En je krijgt geen gehoor

In het verlengde van het vorige signaal: onderling bellen kan niet meer. Wanneer je iemand via WhatsApp hebt geblokkeerd, kan diegene jou niet meer bellen. Dit geldt wederom ook omgekeerd: je kunt de ander niet via de chat-app bereiken.

Let wel op, want via de ‘gewone’ Telefoon-app kan de ander jou nog wel bereiken. In onderstaand artikel praten we je bij over hoe je ongewenste telefoonnummers blokkeert.

Lees verder: Tip: ongewenste telefoonnummers in Android blokkeren

4. Profielfoto op slot

Tot slot: de geblokkeerde kan niet langer updates van je profielfoto op WhatsApp zien. Wanneer jij een nieuwe foto uploadt kunnen ‘normale’ contacten deze zien, maar je geblokkeerde niet. Hij of zij ziet nog steeds de profielfoto die je had toen je diegene blokkeerde.

Iemand blokkeren: zo doe je dat

Uiteraard vallen blokkades op WhatsApp te omzeilen. De ‘dader’ kan bijvoorbeeld een andere simkaart kopen, hiermee een nieuw profiel maken en jou vervolgens alsnog bereiken.

Als slachtoffer zit er dan ook niet veel anders op dan het nieuwe nummer nogmaals te blokkeren. Dat doe je door in WhatsApp naar de nieuwe chat te gaan, op de drie puntjes rechtsboven te tikken en ‘Meer’ te selecteren. Kies vervolgens ‘Blokkeren’ en nogmaals ‘Blokkeren’ om je keuze te bevestigen.

Wanneer diegene het wel heel bont maakt, kies dan ‘Blokkeren en rapporteren’. In dat geval gaat er een melding naar WhatsApp dat er iets niet in de haak is met dit profiel. Als het echt heel vervelend wordt, kun je het best contact opnemen met de politie, want misschien is er wel sprake van een strafbaar feit.