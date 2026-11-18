Berichten die niet worden afgeleverd, krijg je geen antwoord of zie je geen online-status? Zo check je snel of je geblokkeerd bent op WhatsApp.

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Geblokkeerd op WhatsApp: kom er nu achter

Heb jij het vermoeden dat je door iemand bent geblokkeerd op WhatsApp? Of je het nu aan de stok hebt met iemand, of juist denkt helemaal niets fout te hebben gedaan: WhatsApp laat je helaas niet weten wanneer (en waarom) je daadwerkelijk geblokkeerd bent.

Wel zijn er enkele aanwijzingen om aan te nemen dat iemand geen berichten meer van jouw nummer wil ontvangen. Lees snel verder voor alle hints!

Iedereen op WhatsApp heeft een profiel. Dit bestaat onder andere uit een profielfoto en een status. Als iemand je heeft geblokkeerd, kun je de statusupdates van hem of haar niet meer bekijken.

Aan de profielfoto is dat een stuk moeilijker af te leiden. Je blijft namelijk de laatst ingestelde foto zien van voordat je werd geblokkeerd. Als diegene zijn of haar profielfoto aanpast, zie jij nog steeds de oude foto.

Goed om te weten: WhatsApp-gebruikers kunnen hun status en profielfoto ook afschermen voor (specifieke) contacten, zonder ze te blokkeren. Zie jij geen profielfoto of status van iemand? Dat betekent dus niet automatisch dat je geblokkeerd bent. Check daarvoor ook de volgende aanwijzingen.

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Hint 2: Berichten komen niet aan

Dit klinkt misschien een beetje vreemd. Maar eenmaal geblokkeerd op WhatsApp kun je nog steeds berichten sturen naar de persoon die jou heeft geblokkeerd. Alleen komen die niet meer bij de ander aan. Dit herken je aan het volgende: berichten blijven op één grijs vinkje staan.

Let op: één grijs vinkje betekent niet automatisch dat je bent geblokkeerd. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat de telefoon van de ontvanger uitstaat of geen internetverbinding heeft. Snel door naar de volgende hint.

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Hint 3: Online-status niet zichtbaar

In WhatsApp-chats zie je of iemand online is of wanneer diegene voor het laatst online is geweest. Als iemand je heeft geblokkeerd, dan zie je die informatie niet meer. Maar voor de online-status geldt hetzelfde als voor profiel-updates. Gebruikers kunnen hun online-status en laatst gezien-status eventueel afschermen, zonder je daadwerkelijk te blokkeren.

Hint 4: Bellen kan niet meer

Net als berichten sturen is het niet langer mogelijk om iemand die jou geblokkeerd heeft via WhatsApp te bellen. Dit moet je testen, want de belknoppen zijn nog wel gewoon beschikbaar in de WhatsApp-chat met die persoon. Bel je en wordt jouw oproep niet doorverbonden of meteen beëindigd, dan ben je mogelijk geblokkeerd.

Een slechte internetverbinding kan overigens ook voor belproblemen zorgen. Ook hier is voorzichtigheid dus geboden. Tijd voor de laatste aanwijzing.

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Hint 5: Check groepsgesprekken

Opvallend aan geblokkeerd worden op WhatsApp: je kunt berichten van diegene blijven ontvangen in groepsgesprekken. WhatsApp geeft hiervoor zelf de tip om überhaupt niet in groepen te gaan met mensen met wie je niet wil communiceren. Ben jij zelf de geblokkeerde persoon, dan kun je dus nog wel communiceren via groepsgesprekken.

Hiervoor moet je wel al in hetzelfde groepsgesprek zitten. Een blokkade voorkomt namelijk niet dat jullie elkaars berichten in een gezamenlijke groep kunnen zien. Het kan ook niet lukken om iemand die je heeft geblokkeerd aan een nieuwe groep toe te voegen.

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Ik ben geblokkeerd op WhatsApp: wat nu?

Als je geblokkeerd bent op WhatsApp, zou je kunnen proberen de andere persoon te bellen of sms’en via de standaard telefoon- en berichten-app op je telefoon.

Pas wel op: het blokkeren van contacten op WhatsApp doet iemand niet zomaar. Waarschijnlijk is er een goede reden dat die persoon geen berichten van je wil ontvangen. Ga daarom vooral niet te enthousiast op zoek naar andere manieren om (digitaal) met die persoon in contact te komen. Respecteer altijd iemands privacy.

Vermoed je dat de andere persoon je blokkeert omdat je hem of haar probeert te helpen? Overweeg dan een melding te maken bij Meldpunt Zorgwekkend Gedrag (0800 1205). Er zijn dan specialisten die je verder kunnen helpen.

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