Zo kun je straks je WhatsApp-gebruikersnaam reserveren

Vanaf deze week is het eindelijk mogelijk om je gebruikersnaam in WhatsApp te reserveren. Lees hier hoe dat in zijn werk gaat!

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Gebruikersnaam reserveren in WhatsApp

Al sinds 2023 lezen we nieuws over gebruikersnamen in WhatsApp. We moesten er dus lang op wachten, maar vanaf deze week is het eindelijk mogelijk om een gebruikersnaam te reserveren. De komende maanden rollen gebruikersnamen in WhatsApp uit, zo laat Meta weten in een blogpost.

Hoewel het niet duidelijk is wanneer we in Nederland een gebruikersnaam kunnen claimen, hoef je straks maar een aantal stappen te doorlopen om er eentje te kiezen. Volg simpelweg het stappenplan hieronder:

Open WhatsApp op je telefoon en tik op de drie puntjes rechtsboven; Tik nu op ‘Instellingen’ en ga naar ‘Account’; Bij ‘Gebruikersnaam’ kun je vervolgens je naam reserveren.

Zie je de optie nog niet? Dan moet je nog even wachten. Zoals gezegd is het niet duidelijk wanneer de gebruikersnamen in Nederland beschikbaar zijn. Zodra hier meer over bekend is, lees je het uiteraard op Android Planet.

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Meer over WhatsApp-gebruikersnamen

De gebruikersnaam wordt gekoppeld aan je account en is een handige nieuwe feature. Soms wil je geen persoonlijke informatie – zoals je telefoonnummer – delen met iemand, maar kun je alleen je gebruikersnaam geven. Het is een manier van WhatsApp om je meer privacy te geven.

Verder is het goed om te weten is dat er geen ‘directory’ is om naar gebruikersnamen van andere WhatsApp-gebruikers te zoeken. Ook krijg je geen suggesties, waardoor anderen echt jouw precieze gebruikersnaam moeten weten om je een appje te kunnen sturen. WhatsApp kan ook een gebruikersnaam voor je genereren, als je er zelf niet eentje kan bedenken.

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