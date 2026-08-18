Gebruikersnamen op WhatsApp: met deze tips blijf je veilig

Het is je vast opgevallen: de uitrol van gebruikersnamen in WhatsApp is nu ook in Nederland in volle gang. Op onze redactie is bij iedereen inmiddels zijn ‘handle’ zichtbaar. Dit moet je weten over de veiligheid.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gebruikersnamen gelanceerd: meer gebruiksgemak

Nu Meta gebruikersnamen op WhatsApp ook in ons land volop aan het uitrollen is, kan de vlag uit voor privégebruikers en bedrijven. Althans, wie alleen naar de voordelen kijkt. Natuurlijk is het handig dat je kunt appen zonder je telefoonnummer te hoeven geven. Je zoekt simpelweg op de unieke gebruikersnaam van de ander en start een gesprek.

Ook bedrijven doen er hun voordeel mee. Die zijn voortaan een stuk beter vindbaar en bereikbaar als ze een bedrijfsnaam bij WhatsApp hebben geregistreerd. Daar moeten ze wel snel mee zijn, want het principe geldt van first come, first served. Inmiddels zullen er al een hele hoop namen geclaimd zijn en er worden enkel nieuwe gebruikersnamen uitgedeeld die uniek zijn.

Goed om te weten is dat bedrijven niet zomaar onbekende consumenten kunnen contacteren. Als klant moet je altijd eerst het contact leggen.

Waar liggen de risico’s en voor wie?

Juist in het gebruiksgemak schuilen risico’s. Door de introductie van gebruikersnamen is je telefoonnummer niet langer nodig om contact met je op te nemen. Daarmee wordt je WhatsApp-account in zekere zin meer vergelijkbaar met een social media-account: je kunt immers onder een gebruikersnaam communiceren, eventueel zonder dat de ander weet welk telefoonnummer daarachter zit.

Dat kan de drempel verlagen om onder een andere naam haat te verspreiden of mensen op te lichten. Maar, is dat eigenlijk wel zo anoniem? Hoewel je een gebruikersnaam kunt kiezen, blijft je WhatsApp-account gekoppeld aan een telefoonnummer. Bijvoorbeeld voor verificatie en herstel van het account. Een gebruikersnaam maakt je dus niet automatisch voor iedereen anoniem.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Let op berichten van mensen die je (niet) kent

Voor bedrijven, organisaties en bekende personen zijn er aanvullende mogelijkheden om hun identiteit te beschermen. Zo kunnen bepaalde accounts een gebruikersnaam claimen, wat het lastiger moet maken om je voor te doen als een bedrijf of bekend persoon. Dat betekent overigens niet dat je als gebruiker automatisch kunt aannemen dat ieder account met een bekende naam betrouwbaar is.

Voor bepaalde bedrijfsaccounts geldt bovendien een vorm van identiteitscontrole. Bedrijven kunnen daarbij door WhatsApp worden gevraagd om documenten aan te leveren om hun identiteit te bevestigen. Dat klinkt dus redelijk afgetimmerd, al blijft het verstandig om ook bij een bedrijfsaccount alert te blijven.

Als particuliere gebruiker die gaat chatten met een andere particuliere gebruiker geldt hetzelfde. Vooral wanneer je berichten krijgt van mensen die je niet kent. Vraag jezelf altijd af waarom iemand juist met jou contact zoekt. Zelfs als de ander een bekende naam heeft, is voorzichtigheid geboden. Iemand kan zich namelijk gemakkelijk voordoen als een vriend of familielid van je.

Zo stel je een gebruikersnaamcode in

Voor extra privacy heeft Meta een beveiligingslaag toegevoegd. De uitrol van deze optionele gebruikersnaamcode is nog niet overal gebeurd, maar in ons account al wel te vinden (zie de screenshots hierboven).

Het gaat om een viercijferige code die iemand moet invoeren wanneer diegene voor het eerst via je gebruikersnaam contact met je wil opnemen.Alleen mensen die de code kennen, kunnen op die manier een gesprek met je starten. Stel je geen code in, dan kan iedereen die jouw exacte gebruikersnaam kent, in principe contact met je opnemen.

Zo stel je in dat je de code wil gebruiken:

Open WhatsApp en tik op de drie puntjes rechts bovenin; Ga nu naar ‘Instellingen’ en dan naar ‘Account’; Bij het kopje ‘Gebruikersnaam’ vind je je gekozen handle; Hieronder geef je aan of iedereen met jou contact mag opnemen via je gebruikersnaam of alleen mensen die je code kennen; Je kunt de code kiezen die al voor je gegenereerd is (‘Code opslaan’) of nog even doorgaan met genereren tot er een code is waar je wel tevreden mee bent.

Je krijgt een melding in WhatsApp wanneer je gebruikersnaam definitief actief is, maar de eerste stap is natuurlijk dat je je handle ziet. Laat ons weten of dat bij jou al het geval is!