WhatsApp gehackt? Dit moet je doen

Is je WhatsApp-account gehackt? Erg vervelend natuurlijk! Gelukkig biedt de berichtendienst een simpel stappenplan waarmee je zo weer uit de problemen bent. Dit moet je doen.

WhatsApp gehackt? Zo ga je te werk

Je wil net een berichtje sturen aan je beste vriend en poef, je komt je account niet meer in. Dikke kans dat je WhatsApp gehackt is. Leuk is anders, maar in paniek raken hoeft gelukkig ook weer niet. In de meeste gevallen kun je de situatie namelijk vrij simpel oplossen. Volg onderstaand stappenplan en je bent zo weer aan het appen. Hierbij nemen we dus aan dat je uitgelogd bent.

Klik op ‘Opnieuw aanmelden’ en vervolgens op ‘Doorgaan’; Voer je volledige (internationale) telefoonnummer in; Klik op ‘Volgende’ en vervolgens op ‘OK’; Voer de zescijferige code in die je via sms of telefoongesprek ontvangt van WhatsApp.

Zodra je je telefoon opnieuw hebt geregistreerd, worden andere apparaten die jouw account gebruiken automatisch uitgelogd. Mogelijk vraagt WhatsApp nog je code voor verificatie in twee stappen. Voer die ook in.

Heb je deze functie niet aanstaan? Dan heeft de hacker hem mogelijk ingeschakeld. Je zult dan een week moeten wachten voor je het opnieuw kunt proberen. De hacker wordt sowieso uitgelogd op het moment dat je de zescijferige code invoert die je per sms of telefoonnummer hebt ontvangen.

Zodra je het vermoeden hebt dat iemand anders je WhatsApp heeft gehackt, is het belangrijk om vrienden en familie te waarschuwen. Deze persoon kan zich immers voor jou uitgeven, met alle mogelijk vervelende gevolgen van dien. Je wil natuurlijk niet dat een onbekende jouw naasten ongerust maakt of zelfs oplicht.

Zo hou je WhatsApp veilig

Om WhatsApp voor iedereen leuk en veilig te houden, is het belangrijk dat je de spelregels volgt. Deze zes functies moet je sowieso aanzetten om narigheid te voorkomen. Eentje die voor veel mensen vrij onbekend is, is de zogenaamde passkey. Dat is nog een stuk veiliger dan een authenticator-app of sms-verificatie.

