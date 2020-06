Heb je een belangrijk belletje of interview op de planning staan? Gelukkig kun je deze met behulp van een handige app later nog eens terugluisteren. Een WhatsApp-gesprek opnemen doe je zo.

Tip: WhatsApp-gesprek opnemen

Jammer genoeg zit er geen functie in WhatsApp waarmee je gesprekken kunt opnemen. Gelukkig zijn er meer dan genoeg apps in de Play Store te vinden die deze taak op zich nemen. Een uitstekend voorbeeld is Cube ACR. Voordat je gesprekken kunt opnemen moet je de app installeren.

Een WhatsApp-gesprek opnemen doe je zo:

Download Cube ACR uit de Play Store; Installeer de app en geef alle benodigde toestemmingen die Cube ACR nodig heeft; Zodra je gebeld wordt of zelf een oproep start zie je de widget van Cube ACR in beeld komen; Tik op de microfoonknop om de opname te beginnen, of te beëindigen.

Tijdens stap 2, het installeren, moet je een paar keer toestemming geven. Cube ACR wil onder meer toegang tot je contactenlijst en mediabestanden. Verder moet je akkoord geven voor het plaatsen van de ‘overlay’. Dit betekent dat je tijdens een belletje de opname kunt pauzeren en hervatten.

Ben je klaar met het gesprek? Je vindt de opname terug in de app van Cube ACR. Daarover gesproken, de applicatie werkt ook met andere bel-apps samen zoals Facebook, Skype en Slack. In principe kun je ook ‘normale’ telefoongesprekken (via de telefoon-app, dus) opnemen, behalve als je smartphone Android 10 draait. In de huidige Android-versie zit namelijk een beperking waardoor dit niet mogelijk is.

Ook een WhatsApp-videogesprek opnemen gaat jammer genoeg niet lukken. Uiteraard kun je dit probleem gedeeltelijk oplossen door een schermopname-app te gebruiken, maar grote kans dat deze alleen beeld registreert en geen geluid. Verder is het belangrijk om te weten dat Cube ACR niet met alle telefoons uit de voeten kan. In deze lijst kun je zien welke smartphones worden ondersteund.

Kosten

Cube ACR kost 1,99 euro per maand. Je kunt ook een abonnement voor 1 jaar afsluiten, dat kost 9,99 euro in totaal. Het is altijd mogelijk om de dienst 1 week gratis uit te proberen. Via het abonnementen-gedeelte van de Play Store kun je zien hoe lang je abonnement nog doorloopt.

→ Download Cube ACR in de Play Store (1,99 per maand)

Tips voor WhatsApp

Een appje sturen lukt iedereen wel, maar WhatsApp heeft ook een hoop functies die je misschien niet kent. Neem nou de qr-codescanner. Hiermee kun je WhatsApp-contacten toevoegen door simpelweg even je camera op hun codes te richten.

En word je regelmatig tegen je wens in groepsgesprekken toegevoegd? Je kunt zelf bepalen wie jou wel, en wie niet mag toevoegen in WhatsApp. Tot slot is het handig om je in te lezen in het onderwerp van WhatsApp-fraude, want deze vorm van internetcriminaliteit komt steeds vaker voor en je wil natuurlijk geen slachtoffer worden.