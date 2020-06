Kom je ongewenst steeds in groepsgesprekken op WhatsApp terecht? Daar kun je iets aan doen. Je kunt namelijk zelf aangeven wie jou wel, en niet aan groepschats kan toevoegen. Zo werkt het.

Zo worden WhatsApp-groepsgesprekken beheerbaar

De gemiddelde WhatsApp-gebruiker zit waarschijnlijk in meerdere groepsgesprekken. Deze chats kunnen leuk zijn, maar ook vervelend. Het wordt helemaal irritant wanneer je continu door een of andere grapjas aan de groepschat wordt toegevoegd, zonder dat je hier zelf om vraagt. Om hier een einde aan te maken, heeft WhatsApp een functie waarmee je ‘uitnodigingen’ voor groepsgesprekken kunt beheren. Zo werkt het:

Open WhatsApp op je Android-telefoon; Tik op de drie puntjes rechtsboven en ga naar ‘Instellingen’; Kies ‘Account’ > ‘Privacy’ en tik op ‘Groepen’; Hier kun je aangeven of iedereen, al je opgeslagen contacten of iedereen behalve enkele contactpersonen je aan WhatsApp groepsgesprekken kunnen toevoegen; Tik linksboven op het pijltje terug zodra je klaar bent.

Door op de laatste optie te tikken, kun je specifieke personen aanvinken die jou niet langer aan groepschats kunnen toevoegen. Dit is niet hetzelfde als die persoon blokkeren, want degene kan je nog wel via een persoonlijk bericht bereiken.

Wanneer je voor ‘Mijn contacten’ kiest, kunnen alleen mensen in je telefoonboek je toevoegen. Op die manier voorkom je dat wildvreemden je ineens in een groepsgesprek plaatsen. Soms ontkom je hier echter niet aan, bijvoorbeeld op het moment dat je in een nieuwe schoolklas terechtkomt, of wanneer je van baan wisselt.

Meer tips voor WhatsApp

