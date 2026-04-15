Irritante WhatsApp-functie staat standaard aan: zo zet je ‘m uit

Als groepsbeheerder van een appgroep ben jij in principe de enige persoon die andere leden kan toevoegen. Maar, WhatsApp heeft een instelling veranderd waardoor dat wellicht niet meer het geval is. Lees snel verder!

Groepsbeheerders in WhatsApp opgelet

WhatsApp heeft een verandering doorgevoerd in de instellingen, zo is onlangs gebleken. Er zijn al veel artikelen over verschenen en ook op onze redactie hebben we het gemerkt. Het gaat over groepsgesprekken en de optie om nieuwe groepsleden toe te voegen.

Dit was voorheen een exclusieve functie voor de groepsbeheerder (de persoon die een groep heeft aangemaakt). Maar, dat blijkt verleden tijd. Vanaf nu is het goed mogelijk dat alle leden in een appgroep gebruikers kunnen toevoegen. Dat komt omdat WhatsApp een specifieke instelling heeft ingeschakeld.

Zo voorkom je dat iedereen leden kan toevoegen

Sommige personen op onze redactie hadden hier last van, andere collega’s merkten geen verschil in de instellingen. Daarom is het slim om nu te kijken hoe het zit in jouw WhatsApp. Dat doe je zo.

Open WhatsApp; Ga naar een groepsgesprek waar jij de beheerder van bent;

Tik op het menu-item ‘Groepstoestemmingen’;

Staat de schakelaar achter ‘Andere leden toevoegen’ aan? Zet deze dan uit. Als het goed is, verdwijnt hiermee ook de optie om leden toe te voegen via een link of qr-code. Dat is te zien bij het derde screenshot hier beneden.

Heb je de functie uitgeschakeld? Mooi, dan kunnen andere groepsleden geen nieuwe contacten meer toevoegen aan het gesprek. Let wel op, want alle instellingen die jij als groepsbeheerder wijzigt, zijn voor andere leden terug te zien in het gesprek. Ze zien de wijziging, maar kunnen daar niks aan veranderen. Behalve erop reageren natuurlijk.

Een andere interessante instelling vind je direct onder het schuifje ‘Andere leden toevoegen’. Daar staat de optie om nieuwe leden goed te keuren. Zet dit aan zodat jij nieuwe leden eerst toestemming moet verlenen voordat ze in de groep mogen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb jij groepen op WhatsApp waarbij de instelling ineens is veranderd of heb je geluk en is alles hetzelfde gebleven?