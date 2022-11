Jezelf WhatsApp-berichten sturen is heel handig: zo werkt het

Het is nu mogelijk om jezelf berichten te sturen met WhatsApp. Hoe je dat doet, en waarom dit zo handig is, lees je in deze tip.

WhatsApp: jezelf berichten sturen doe je zo

WhatsApp heeft er een handige functie bij gekregen. In de nieuwste versie van de chat-app is het mogelijk om jezelf berichten te sturen. Als je een nieuw chatgesprek opent, kun je je eigen telefoonnummer kiezen als contact. Je eigen naam verschijnt bovenaan je contactenlijst, zoals je op de screenshots hieronder ziet.

De nieuwe functie zit verwerkt in versie 2.22.23.77 van WhatsApp, zo meldt website WABetaInfo. Deze update rolt nu uit naar Android-gebruikers, maar het kan zijn dat je de feature niet meteen kan gebruiken. Nieuwe WhatsApp-functies komen langzaam voor iedereen beschikbaar, dus mogelijk moet je nog een paar dagen wachten totdat jij aan de beurt bent.



Zo kun je WhatsApp-berichten naar jezelf versturen:

Open WhatsApp op je Android-telefoon; Tik rechtsonder op de groene knop om een nieuw gesprek te starten; Vervolgens zie je jezelf bovenaan de contactenlijst (onder ‘Contacten in WhatsApp’) staan; Tik op je naam en je kan beginnen met chatten.

En dat was het! In feite kun je WhatsApp nu ook als notitie-app gebruiken. De optie om jezelf berichten te sturen is heel handig, want hierdoor bewaar je makkelijk aantekeningen, linkjes, bestanden (zoals tickets voor een concert of voetbalwedstrijd) en afbeeldingen. En als je WhatsApp ook op je computer gebruikt, kun je snel bij de bestanden. Andere chat-apps als Telegram en Slack bieden deze feature overigens al veel langer.

Heb jij de nieuwe WhatsApp-functie al op je smartphone? Laat het ons weten in de reacties onder dit artikel! Zoals gezegd kan het zijn dat de optie nog bij jou moet verschijnen. Via de knop hieronder zorg je er in ieder geval voor dat je de nieuwste versie van WhatsApp op je telefoon hebt staan.

