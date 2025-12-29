WhatsApp lidtags maken groepen overzichtelijker (én grappiger)

WhatsApp heeft een handige functie om precies te weten wie wie is in een groepsgesprek. Dit is hoe je lidtags gebruikt op WhatsApp.

Grote kans dat jij in meerdere WhatsApp-groepsgesprekken zit. En vooral bij grote groepen, is het soms moeilijk om overzichtelijk te hebben wie nou wie is. Denk bijvoorbeeld aan je lokale sportvereniging, werk of de buren. Met de lidtag-functie in WhatsApp geeft iedereen zichzelf een label met zijn of haar rol binnen de groep. Vervolgens zie je dit label ook bij de berichten die diegene verstuurt.

Het instellen van een WhatsApp lidtag doe je als volgt:

Open WhatsApp op je telefoon; Zorg dat de app is geüpdatet, om zeker te weten dat je de functie kunt gebruiken. Dat doe je door WhatsApp op te zoeken in de Google Play Store. Ga naar het gewenste groepsgesprek en klik op de groepsnaam boven in beeld; Je ziet nu alle groepsinformatie, zoals verzonden media, chat-instellingen en de leden van de groep. Klik onder je eigen naam (of “Jij”) op “Lidtag toevoegen”; Onderin beeld zie je ook hoe het label eruit komt te zien. Vul je gewenste lidtag in en klik op “Opslaan”. Anderen in de groep zien vanaf nu het label die jij jezelf hebt gegeven.

Let op: elke deelnemer kan alleen zichzelf een lidtag geven. Spreek in grote groepen daarom af dat iedereen zichzelf het juiste label geeft. Een label kan maximaal 30 tekens lang zijn, maar verder zijn er eigenlijk geen beperkingen qua invulling. Reden genoeg om ook geinig “misbruik” van de lidtags te maken en jezelf een leuke bijnaam te geven in een groepsgesprek.

Meer WhatsApp-tips op Android Planet

De lidtag is maar één van de vele handige functies die de WhatsApp-ontwikkelaars de afgelopen jaren hebben uitgebracht. Op Android Planet brengen je daarom graag op de hoogte als er een nieuwe functie verschijnt.

Sinds 2025 kun je zien hoeveel mensen er online zijn in een groepsgesprek, krijg je alleen meldingen van berichten waarin jij daadwerkelijk vermeld wordt en kun je mensen toevoegen aan een een-op-een-videobelletje, in plaats van een volledig nieuw gesprek te starten. Verder is Meta AI ook verschenen op WhatsApp, maar gelukkig kun je ook daar (ongeveer) van afkomen.

