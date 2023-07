Tip: zo kun je WhatsAppen met niet opgeslagen nummers

WhatsApp maakt het veel makkelijker om een chat te starten met een nummer die niet in je contactenlijst staat. Lees hier hoe het werkt.

WhatsAppen met niet opgeslagen nummers

WhatsApp is de populairste chat-app in Nederland, maar gek genoeg was het altijd nogal omslachtig om met iemand te chatten die niet in je contactlijst stond. Wilde je een appje sturen naar een ‘vreemd’ 06-nummer, dan moest je dit eerst in je telefoon zetten, waarna het contact in WhatsApp verscheen.

Daar komt nu verandering in, want WhatsApp maakt het veel makkelijker om met niet opgeslagen nummers te chatten. Je kan simpelweg een gesprek beginnen door het nummers in te voeren in WhatsApp, waarna er een nieuw ‘Chatten’-knopje in beeld verschijnt. Dit is hoe het werkt:

Open WhatsApp en druk op de groene knop rechtsonder om een nieuw gesprek te starten; Tik op het vergrootglas bovenaan (de zoekfunctie); Typ nu het 06-nummer van de persoon met wie je wil chatten. Druk op het knopje ‘Chatten’ om het gesprek te starten.

Dat was het! Het is dus heel makkelijk om voortaan iemand te appen zonder dat je per se zijn of haar nummer moet opslaan in je telefoon. Zo houd je ook je contactenlijst overzichtelijker. De nieuwe functie wordt geleidelijk naar iedereen uitgerold, dus het kan even duren totdat jij ‘m ziet verschijnen.

Meer nieuwe WhatsApp-functies

De laatste tijd zijn veel meer functies aan WhatsApp toegevoegd. Zo is het sinds kort mogelijk om onbekende bellers stil te houden, zodat je niet onnodig wordt gestoord. Ook kun je foto’s in hoge kwaliteit sturen met WhatsApp. Voorheen werden je foto’s gecomprimeerd door de chat-app, met kwaliteitsverlies als gevolg.

Verder is het nu mogelijk om verzonden berichten te bewerken; ideaal voor als je een typfout hebt gemaakt, of toch iets anders wil zeggen. Helemaal handig is dat je nu veel makkelijker WhatsApp-chats overzet naar een nieuwe smartphone, wat veel tijd scheelt.