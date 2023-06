Tip: Onbekende bellers stilhouden op WhatsApp

Op WhatsApp kun je last krijgen van bellers die je niet kent, maar de app heeft daar een oplossing voor. Zo kun je onbekende bellers stilhouden op WhatsApp.

Op WhatsApp onbekende bellers stilhouden

WhatsApp-gebruikers melden steeds vaker overspoeld te worden door spamtelefoontjes via de app. Dat is voornamelijk in India een groot probleem, maar je kunt er in Nederland natuurlijk ook last van hebben. Met een nieuwe functie zorg je ervoor dat deze gesprekken niet meer zo prominent in beeld komen, zonder dat je belangrijke telefoontjes mist.

In het instellingenmenu van WhatsApp vind je nu de optie om oproepen van onbekende nummers stil te houden. De oproepen zie je nog wel in het tabblad ‘Oproepen’ en in je meldingen, maar je krijgt ze niet meer groot in beeld als telefoongesprek.

Om de optie te vinden doorloop je de volgende stappen.

Ga naar de instellingen van WhatsApp; Kies voor ‘Privacy’ en daarna voor ‘Oproepen’; Haal het schuifje over bij ‘Houd onbekende beller stil’.

Vind je de functie toch niet prettig, dan doorloop je dezelfde stappen weer en zorg je dat het schuifje in de laatste stap uit staat.



Privacycontrole

Om gebruikers bewust te maken van deze en andere privacyfuncties, introduceert WhatsApp ook de Privacycontrole. In de privacyinstellingen kun je deze optie bovenin het scherm tegenkomen. Tik je op deze melding, dan word je stap voor stap door de privacyinstellingen van de app geleid.

Meer tips tegen WhatsApp-spam

Je kunt ook op andere manieren last hebben van spam op WhatsApp. Denk aan vervelende doorgestuurde berichten. We leggen uit hoe je spam op WhatsApp herkent en voorkomt.

