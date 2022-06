Tip: zo zet je WhatsApp-gegevens over van Android naar iPhone

WhatsApp heeft een handige functie voor nagenoeg iedereen uitgebracht. Je kunt nu namelijk je foto’s, video’s en chatgeschiedenis overzetten van een Android-smartphone naar een iPhone. Dit is hoe het werkt.

Zo zet je je WhatsApp-gegevens over van Android naar iOS

Het is belangrijk om te weten dat de overdracht alleen werkt op nieuwe iPhones of als ze teruggezet zijn naar de fabrieksinstellingen. Daarnaast moet je Android-toestel draaien op Android 5 of hoger en moet iOS 15.5 op je iPhone geïnstalleerd zijn. Eerder was het al mogelijk om vanaf je Samsung-smartphone WhatsApp-historie over te zetten naar een iPhone. Vanaf nu kan het dus met nagenoeg elk Android-toestel.

Download de ‘Stap over op iOS’-app op je Android-smartphone; Open deze en volg de aanwijzingen van de app; Er verschijnt een code op je Apple iPhone. Deze vul je in op je Android-telefoon; Selecteer welke gegevens je wil overzetten. WhatsApp staat daarbij ook in de lijst; Druk op start om de voorbereiding te starten; Volg de aanwijzingen van de app op. Als je verder klikt, begint de gegevensoverdracht van Android naar iOS; Als de gegevens zijn overgezet, download je de nieuwste versie van WhatsApp op je iPhone en log je met hetzelfde telefoonnummer in als op je Android-toestel; WhatsApp herkent dat je gegevens zijn overgezet en zet deze terug in de app. Het gaat dan om je account-informatie, profielfoto, chatgeschiedenis, media en instellingen. Let op: de belgeschiedenis en WhatsApp-naam worden niet overgenomen.

Heb je al deze stappen doorlopen? Dan kun je nu verder appen op je nieuwe iPhone. Wil je van Android-toestel overstappen en je WhatsApp-gegevens overzetten? Lees dan ons artikel over hoe je dat doet.

WhatsApp overzetten: Android naar iPhone

Meta-voorman Mark Zuckerberg verklaarde via Facebook dat de overstap van Android naar iPhone weer een stukje gemakkelijker wordt gemaakt. Zuckerberg verzekert dat de bestanden end-to-end encrypted zijn. Dat betekent dat Meta, Apple of wie dan ook, je gegevens niet kunnen inzien.

Het overzetten van je WhatsApp-gegevens van Android naar iPhone was altijd een pijnpunt. Je kon namelijk wél gemakkelijk je gegevens overzetten van Android naar Android en iPhone naar iPhone. En sinds vorig jaar ook van iPhone naar Android. De overstap naar een ander besturingssysteem kon dus voor flinke frustratie zorgen.

Bron: Whatsapp

Op Android Planet schrijven we regelmatig over WhatsApp. Zo geven we je tips over hoe je emoji’s gebruikt om te reageren en hoe je zelf een back-up maakt en overzet. Helaas heeft WhatsApp ook zijn donkere kant. Daarom is het goed om op de hoogte te zijn van de mogelijke gevaren.

