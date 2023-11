Beveiliging: zo bescherm je WhatsApp nóg beter met passkeys

Meta heeft onlangs passkeys toegevoegd aan WhatsApp. Daarmee beveilig je jouw account met je vingerafdruk en unieke codes. In dit artikel lees je hoe je zo’n passkey op WhatsApp instelt.

Een passkey instellen op WhatsApp doe je zo

Met de toegevoegde passkey-ondersteuning op WhatsApp kun je de berichten-app een stuk beter beveiligen. Met deze functie van Google verifieer je een inlogpoging op je account via biometrie, oftewel je vingerafdruk. Dat is een stuk veiliger dan een authenticator-app of via sms-verificatie.

In dit tipartikel laten we je zien hoe je een passkey instelt op je Android-smartphone. Daarvoor heb je de volgende dingen nodig: een Google-account dat gekoppeld is aan WhatsApp, je smartphone moet een ingesteld vergrendelscherm hebben en WhatsApp en de Play Store moeten up-to-date zijn. Daarna kun je aan de slag met de volgende stappen.

Open WhatsApp op je Android-smartphone; Klik op je profielfoto en selecteer ‘Account’; Selecteer ‘Passkeys’ en vervolgens ‘Een passkey maken’; Er verschijnt nu een pop-up-menu. Kies hier het juiste Google-account dat je wil gebruiken en selecteer ‘Doorgaan’; Voer je pincode en vingerafdruk, patroon of wachtwoord in.

Je passkey is nu actief. Deze kun je gebruiken bij het opnieuw instellen van WhatsApp.

Beschikbaarheid van passkeys

Het instellen van een passkey voor WhatsApp is eerst beschikbaar voor bètatesters, maar wordt ook uitgerold naar de reguliere versie van WhatsApp. Heb jij de stappen gevolgd, maar kun je nog geen passkey gebruiken? Dan moet je nog even geduld hebben, of je schrijft je in voor het WhatsApp bètaprogramma.

Beveilig WhatsApp beter met deze instellingen

Een passkey is een uitstekende manier om je WhatsApp-account te beschermen tegen kwaadwillenden en om voor meer privacy te zorgen. Op Android Planet hebben we een hoop tips verzameld om de berichten-app nog beter te beveiligen. Zo kun je bijvoorbeeld de app beveiligen met je vingerafdruk. Open je WhatsApp, dan moet je eerst je vingerafdruk scannen. Dit kun je ook per gesprek instellen.

Het installatieproces van WhatsApp valt ook te beveiligen met tweestapsverificatie. Daarmee bevestig je de inlog van je account met een eigen verificatiecode. Ook bellen op WhatsApp kun je extra veilig maken. Daarvoor selecteer je de instelling ‘IP-adressen in oproepen beschermen’. Hiermee verzekert Meta dat anderen tijdens het bellen geen toegang hebben tot je IP-adres.

Meer WhatsApp-tips