WhatsApp-tip: zo pin je een bericht vast in een (groeps)gesprek

Je kunt berichten in WhatsApp vastzetten, zodat iedereen in een chat deze altijd boven in beeld ziet staan. Handig voor belangrijke meldingen of aankondigingen. Lees hier hoe je dit zelf doet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp-berichten vastpinnen doe je zo

De ontwikkelaars van WhatsApp zijn op dreef, want de berichten-app wordt alsmaar voorzien van nieuwe, kleine, maar handige functionaliteiten. Ook het vastzetten van berichten is daar één van.

Hiermee maak je berichten zoals data, een leuke opmerking of een aankondiging altijd zichtbaar bovenin een (groeps)gesprek. Volg de onderstaande stappen om zelf berichten in WhatsApp vast te zetten.

Open WhatsApp op je smartphone; Zorg ervoor dat je de nieuwste versie van de app hebt gedownload via de Google Play Store. Open een (groeps)gesprek naar keuze; Hierin ga je een bericht pinnen. Houd het bericht naar keuze ingedrukt en druk op het pin-icoon rechts boven in beeld; Er verschijnt nu een pop-up-menu: selecteer hier of je het bericht voor 24 uur, 7 dagen of 30 dagen wil vastzetten. Klik vervolgens op ‘Vastzetten’. Het bericht wordt voor de geselecteerde tijd boven in beeld vastgezet.

En zo zet je belangrijke, grappige of interessante berichten vast in een (groeps)gesprek. Anderen krijgen een melding dat je het bericht hebt gepint. Door op het bericht te klikken, stuurt WhatsApp je automatisch naar dat bericht in de chatgeschiedenis. Wil je het bericht niet meer boven in beeld? Houd ‘m dan ingedrukt en selecteer ‘Losmaken’.

Meer handige WhatsApp-functies

WhatsApp timmert hard aan nieuwe functionaliteiten. Daarmee wordt de app beter uitgebreid op het gebied van media, chatten en online beveiliging. Zo houd je onbekende bellers stil in de chat-app, verstuur je foto’s en video’s in hoge resolutie en bescherm je je ip-adres tegen kwaadwillenden tijdens het bellen. Bekijk de Instagram Reel hieronder om duidelijk te zien hoe je dat doet.

Bij Android Planet houden we de nieuwe updates en functionaliteiten van WhatsApp nauw in de gaten. Wij laten je daarom ook graag zien hoe nieuwe functies werken in onze Android-tips en op de Android Planet-Instagram. Benieuwd naar meer WhatsApp-tips? Bekijk de laatste artikelen hieronder!