Wist je dat het nu mogelijk is om met WhatsApp een poll te maken? Daarmee kun je de mening(en) peilen bij je gesprekspartner(s). In deze tip lees je hoe het werkt.

Zo maak je een WhatsApp-poll

WhatsApp blijft nieuwe functies toevoegen aan zijn app. Vanaf nu is het mogelijk om polls te maken in de populaire chat-app. Daarmee kun je een vraag stellen aan je gesprekspartner(s) en een aantal antwoordopties geven. Precies zoals je van een pollfunctie zou verwachten dus.

De poll-feature werkt in individuele chats, maar komen vooral in groepsgesprekken van pas. Het maken van een poll is heel makkelijk: volg simpelweg de stappen hieronder.

Open WhatsApp en ga naar het gesprek waar je een poll in wil delen; Tik op het paperclipje onderaan, waarna je op het nieuwe ‘Peiling’-knopje kan drukken; Je kan nu de vraag opstellen en de antwoordopties invullen. Handig is dat je veel verschillende opties kan verzinnen; Druk op het groene verzendknopje om de poll te delen.



Heb je het stappenplan gevolgd, dan verschijnt de poll als een normaal bericht in het gesprek. Je gesprekspartner(s) kunnen dan de poll invullen en je ziet direct waar de personen voor hebben gekozen. Belangrijk om te weten is dat deelnemers bij iedere poll meerdere antwoorden kunnen kiezen; dit is helaas niet te beperken tot één antwoord per persoon.

Houd er daarnaast rekening mee dat je na het delen van de poll niets meer kan aanpassen. Als je de vraag of antwoordopties later wil wijzigen, dan moet je een volledig nieuwe poll maken en delen. Check daarom voor het sturen van de poll goed of alles juist is ingevuld.

Handige WhatsApp-tips

De pollfunctie is zoals gezegd vooral handig in groepschats. Bijvoorbeeld als je samen wil bepalen waar je de wedstrijd van het Nederlands elftal gaat kijken, of een etentje hebt met vrienden, familieleden of collega’s. De feature rolt automatisch uit naar alle gebruikers, dus het kan zijn dat nog even moet wachten.

Een andere handige, nieuwe WhatsApp-functies is de mogelijkheid om jezelf berichten te sturen. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar is stiekem heel praktisch. Je kan bijvoorbeeld aantekeningen bewaren in WhatsApp of bestanden en linkjes naar jezelf sturen, zodat je ze altijd bij de hand hebt.

