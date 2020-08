WhatsApp denkt aan je privacy door berichten versleuteld te versturen. Hierdoor is de inhoud alleen voor jou en de ontvanger te bekijken. Wil je meer privacy op WhatsApp? Gebruik dan deze 3 snelle tips.

3 tips voor meer WhatsApp privacy

WhatsApp is de populairste app van Nederland. We delen lief en leed met de chatdienst en de gemiddelde gebruiker kijkt 23 keer per dag of er nog berichtjes zijn binnengekomen.

Standaard doet de app al een hoop om je privégegevens te beschermen, maar je kunt ook zelf een aantal aanpassingen doen. Voor optimale privacy op WhatsApp gebruik je deze 3 tips.

1. Blauwe vinkjes uitzetten

Noot vooraf: Alle onderstaande tips zijn overzichtelijk op één plek verzameld in de app. Open WhatsApp op je Android-smartphone, tik op de drie bolletjes rechtsboven en kies ‘Instellingen’. Tik vervolgens op ‘Account’ en ‘Privacy’.

De makkelijkste tip voor meer privacy op WhatsApp is het uitzetten van de blauwe vinkjes, door WhatsApp ‘Leesbewijzen’ genoemd. Deze optie staat standaard aan en zorgt ervoor dat jij kunt controleren of een ander je boodschap heeft gezien.

Schakel dit uit door de schakelaar te verschuiven, zodat het vakje grijs wordt. Vanaf nu kunnen anderen niet zien of jij het berichtje hebt gelezen, maar dit geldt andersom ook. Vanaf nu blijven de vinkjes grijs, of je het bericht nu hebt gelezen, of niet.

2. Laatst gezien, profielfoto, status en meer afschermen

Standaard laat WhatsApp weten wanneer je de app voor het laatst hebt geopend. Anderen weten hierdoor of je een actieve gebruiker bent, of niet. Wanneer je dit niet lekker zit tik je in het privacymenu op ‘Laatst gezien’. Kies vervolgens of iedereen, alleen je opgeslagen contacten of niemand mag zien wanneer je voor het laatst online was.

De meeste mensen hebben een gezellige profielfoto op WhatsApp. Aangezien je alleen een telefoonnummer nodig hebt om iemand een bericht te sturen is het verstandig om dit kiekje van de buitenwereld af te schermen. Ga hiervoor in de privacyinstellingen naar ‘Profielfoto’ en geef aan of iedereen, alleen opgeslagen nummers of niemand je foto mag zien.

Herhaal bovenstaande handelingen om je info – de korte tekst onder je profiel waarin bijvoorbeeld staat dat je nu aan het werk bent – en Status voor anderen onzichtbaar te maken. Een Status in WhatsApp is vergelijkbaar met Stories in Instagram. Sommige mensen vertellen hierin via een korte video of foto wat ze op dat moment beleven.

3. Locatie uitschakelen

De kers op de taart voor privacy in WhatsApp is het uitschakelen van ‘Live locatie’. Soms is het handig om in een chat je locatie te delen, bijvoorbeeld als je vrienden kwijt bent op een festival of als je een afspraaklocatie niet kunt vinden en eigenlijk geen idee hebt waar je bent.

Het probleem met Live locatie is echter dat WhatsApp te allen tijde kan zien waar jij je bevindt, en dus niet alleen wanneer je dit zelf in een chat deelt. Voor je privacy is het dus beter om deze optie uit te schakelen. Tik hiervoor op de knop Live locatie onderaan de instellingen en zet de functie helemaal uit.

De meest rigoureuze oplossing is WhatsApp in eerste plaats helemaal geen toestemming geven om je locatie in te zien. Ga hiervoor naar de instellingen op je telefoon, tik op ‘Apps en meldingen’, zoek WhatsApp in de lijst en kies ‘Machtigingen’. Verschuif vervolgens de schakelaar bij Locatie zodat het vakje grijs wordt.

Haal alles uit WhatsApp

WhatsApp mag dan de populairste app van Nederland zijn, het programma kent nog steeds een hoop geheimen voor veel gebruikers. Check het overzicht met handige WhatsApp-tips op onze zustersite Smartphone.nl om alles uit de berichtendienst te halen. Bereid je overigens alvast voor, want vanaf 2020 krijgt WhatsApp advertenties.

