Testers van WhatsApp kunnen nu iemand toevoegen op de chat-app door simpelweg een qr-code te scannen. Hierdoor hoef je niet te rommelen met telefoonnummers. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt.



Iemand op WhatsApp toevoegen met een qr-code

De nieuwe functie werd ontdekt door WABetaInfo. Deze website duikt regelmatig in testversies van WhatsApp en weet daardoor als eerste welke vernieuwingen eraan komen. Voorlopig is de mogelijkheid om qr-codes te scannen alleen beschikbaar voor bètatesters van WhatsApp. Hier moet je je voor aanmelden. Uiteraard werken we dit artikel bij zodra de functie voor alle gebruikers werkt. WhatsApp-testers kunnen alvast aan de slag door onderstaande aanwijzingen te volgen:

Open WhatsApp op je telefoon; Tik rechtsboven op de drie puntjes en kies ‘Instellingen’; Druk op het code-icoontje naast je naam; WhatsApp laat je nu qr-code zien: laat deze code scannen door de ander; Klaar ben je.

Zodra de ander jouw WhatsApp qr-code heeft gescand kun je met elkaar appen. Uiteraard werkt dit andersom ook. Je kunt dus ook anderen toevoegen op WhatsApp door een qr-code te scannen. Hiervoor tik je in het ‘scan’-scherm rechtsboven op ‘Code scannen’. Laat de ander vervolgens haar/zijn code tevoorschijn toveren en richt je camera op de code om diegene toe te voegen.

De nieuwe functie is ideaal voor wanneer je iemand snel wil toevoegen op WhatsApp. Nu moet je iemand namelijk eerst aan de contactenlijst van je telefoon toevoegen om vervolgens een WhatsApp-berichtje te sturen. Die eerste stap sla je nu dus over. Vooralsnog moet je dus bètatester van WhatsApp zijn om qr-codes te kunnen scannen. Meld je hiervoor eenmalig aan via onderstaande link.

→ Download de WhatsApp-bètaversie in de Play Store (gratis)



Meer over WhatsApp

