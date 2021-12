Spraakberichten op WhatsApp zijn nu terug te luisteren: zo werkt het

Je kunt spraakberichten op WhatsApp nu eerst terugluisteren om te controleren of je verhaal duidelijk is, en pas daarna op versturen drukken. Het werkt zo.

Zo luister je WhatsApp-spraakberichten eerst terug

Hiervoor werden WhatsApp-spraakberichten altijd direct verstuurd. Dat kan onhandig zijn, bijvoorbeeld omdat je pas op een later moment merkt dat de opname niet goed is gegaan of dat je je ergens versproken hebt. Verwijderen kon alleen als je de audio tijdens het opnemen al weggooide.

Daar is verandering in gekomen. Je kunt nu opnames terugluisteren voordat je op versturen hebt gedrukt. De nieuwe functie werkt op WhatsApp voor Android, maar ook in WhatsApp Web (en iOS). Zo ga je aan de slag:

Zorg dat je de nieuwste versie van WhatsApp hebt gedownload; Ga naar een chat in WhatsApp en begin met het opnemen van een audiobericht door je vinger op de opnameknop te houden; Veeg tijdens het opnemen omhoog (vanaf de opnameknop); Vervolgens kun je de opname stoppen en terugluisteren. Is er iets misgegaan? Tik dan op het prullenbakje. Wanneer alles in orde is kun je het audiobericht versturen.

De nieuwe functie werd een paar maanden geleden al ontdekt in een testversie van de chat-app. Het leek er toen echter op dat je een spraakbericht in delen kon opnemen, met tussendoor pauzes dus.

