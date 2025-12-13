5 WhatsApp-tips voor de feestdagen (+ bonustip)

Laat jouw kerst en oudjaar nog nét wat soepeler verlopen met deze handige tips in WhatsApp. Over lijstjes, polletjes, het delen van je livelocatie en fraude via WhatsApp.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Lijsten voor cadeaus, boodschappen en wensen

Mis jij weleens het overzicht rondom de kerstcadeaus of -boodschappen? Snappen we. Maak gebruik van lijstjes zodat je geen ingrediënt of cadeautje meer vergeet. Het handigst is om jezelf lijstjes te sturen die je ook zonder internet in de winkel erbij pakt.

Dat doe je door eerst een streepje te kiezen en dan te typen. Het streepje verandert dan vanzelf in een bullet point voor je lijstje. Er is nog een leuke functie in WhatsApp: verzendlijsten. Hiermee stuur je in één keer meerdere personen een nieuwsjaarwens.

2 Livelocatie delen

Krijg je familie over de vloer met de feestdagen, maar moet die van ver komen? Dan is het nog knap lastig timen wanneer je het eten voor ze klaar moet hebben. Laat je bezoek hun livelocatie delen in WhatsApp zodat je ziet hoe laat ze ongeveer arriveren.

Hoe dat werkt, lees je in het artikel hierboven. Mocht het trouwens een witte (gladde) kerst worden, dan is het delen van een livelocatie nog een extra veilige manier om te weten wanneer men voor je deur staat. Berichtjes in de auto sturen hoeft dan niet.

3. Tijdelijke kerstgroep

De hele planning rondom de kerstdagen kan best chaotisch zijn. ”Wie moet er de 24e nog werken?” ”Welke dag komt het best uit bij de (schoon)familie?” ”En hoeveel geld hadden we afgesproken voor een cadeautje?” De oplossing: een tijdelijke familiegroep.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hierin bespreek en deel je gemakkelijk en effectief de planning, maar ook recepten en foto’s. En na afloop van alle festiviteiten kun je de groep weer gewoon verlaten en/of verwijderen. Door een aparte, tijdelijke groep blijft je ‘gewone’ WhatsApp lekker schoon.

4. Polletjes voor alle beslissingen

Wat moet er een hoop gekozen en besloten worden met de feestdagen. Wie het toetje neemeemt, of de kerstactiviteit met of zonder aanhang is en of er een dresscode is. Met polls maak je snel een objectieve, transparante keuze zonder discussies achteraf.

Een polletje is een praktische manier om ieders mening te weten te komen, ook van minder actieve groepsleden die liever niet te veel typen. Een enkele klik volstaat. Dat het gewoon in WhatsApp kan, scheelt je weer een andere app of website gebruiken.

5. Pas op met fraude via WhatsApp

Rond de feestdagen duiken ze vaak weer op: nepwebshops. Zo komt het voor dat er aantrekkelijke deals in WhatsApp naar je worden verstuurd door onbekende mensen. Klik nooit op deze links en bestel al helemaal niets bij deze frauduleuze webshops.

Wat ook gebeurt, is dat je linkjes krijgt doorgestuurd waarmee je naar neppe sites van bezorgdiensten of track-en-traces gaat. Rond de feestdagen worden deze berichten sneller geloofd omdat mensen dan vaak cadeaus bestellen. Wees dus op je hoede!

Bonus: de leukste kerstfilmpjes

Wil je weten hoe jij de leukste kerstfilmpjes met je dierbaren deelt? Klik dan op het artikel hieronder. Dat gaat over gifjes die wat extra sfeer aan je appjes geven. Daar staan er in WhatsApp duizenden van, maar wij tippen ook nog even een online platform voor een van de grootste gifjes-collecties.

Ga jij een van onze WhatsApp-tips gebruiken deze kerst? Of wil jij juist wat minder op je telefoon zitten? Laat het ons weten in de reacties.