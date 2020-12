Het is mogelijk om al je vrienden en familie één voor één een berichtje met een nieuwjaarswens te sturen, maar dat kan natuurlijk makkelijker. Met een WhatsApp-verzendlijst ben je binnen een paar simpele stappen klaar en kun je snel door met proosten.

Lees verder na de advertentie.

Stuur in één keer al je nieuwjaarswensen via WhatsApp

Snel meerdere mensen hetzelfde bericht toesturen? Dat kan eenvoudig met de verzendlijst in WhatsApp. Dankzij deze lijst stuur je snel je nieuwjaarswensen naar meerdere mensen. De ontvangers krijgen zo persoonlijk je bericht en kunnen daar vervolgens op reageren.

Zo maak je een WhatsApp verzendlijst

Open WhatsApp; Tik op de drie bolletjes rechts bovenin; Tik op ‘Nieuwe verzendlijst’; Selecteer de contacten die je eenzelfde bericht wil sturen; Tik tot slot op het groene vinkje.

Je hebt nu een WhatsApp-verzendlijst gemaakt en kunt je nieuwjaarswens tikken. Dit kan ook met een foto, video of gifje.

Een verzendlijst is eigenlijk een contactlijst waarnaar je massaberichten kunt sturen, zonder dat je iedere keer opnieuw dezelfde contacten hoeft te selecteren. Het handige is dat de lijsten die je maakt ook worden opgeslagen, zodat je deze vaker kunt gebruiken.

Nieuwsgierig naar meer manieren om meer uit WhatsApp te halen? Regelmatig geven we op Android Planet tips. Zo schreven we een artikel over het gebruik van verdwijnende berichten in WhatsApp en hoe je orde en rust in de app bewaart.

WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. 8 (127 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Meer lezen over WhatsApp op Android Planet