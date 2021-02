WhatsApp brengt regelmatig updates uit voor de chat-app en ook nu is dat weer het geval. Zo kun je vanaf nu als bètatester video’s versturen zonder geluid. Hoe dat precies werkt, lees je in deze tip.

WhatsApp: video’s versturen zonder geluid

De nieuwe functie werkt alleen nog voor testers van WhatsApp. Vanaf versie 2.21.3.13 is het namelijk mogelijk om video’s te versturen zonder geluid. Handig als je wel beeld wil versturen, maar geen onnodig omgevingsgeluid wil laten horen aan de ontvanger. Een video via WhatsApp sturen zonder geluid doe je zo:

Open het WhatsApp-gesprek waarin je de video wil versturen; Tik rechtsonder op het paperclipje; Kies voor ‘Galerij’ Kies de juiste video; Tik linksboven op het speaker-icoontje; Het icoontje toont vervolgens een speaker met een streepje erdoor Tik er waar nodig nog een berichtje bij en klik op verstuur.

Het versturen van een geluidloze video biedt geen restricties. Zo kun je gewoon lange video’s sturen zonder dat er iets te horen is. Dat is anders dan met een geanimeerd gif-bestand van zo’n video, waarbij ook nooit geluid te horen is. Geen video versturen, maar een geanimeerd bestandje van een gemaakte video maken? Volg dan deze stappen:

Open het WhatsApp-gesprek waarin je het gifbestand wil versturen; Tik rechtsonder op het paperclipje; Kies de juiste video; Selecteer een gedeelte van de video dat je wilt versturen;

Let er wel dat de lengte beperkt is tot een aantal seconden. Is je video kort genoeg dan verschijnt er rechtsboven een knopje om te wisselen tussen video en een geanimeerd gifje Kies de juiste optie, tik er nog een berichtje bij en klik op verzenden.

Meer over WhatsApp

Wanneer de functie ook wordt uitgerold naar alle gebruikers is nog onbekend. Zulke simpele nieuwigheden maakt WhatsApp steeds slimmer en bruikbaarder. De chat-app is veruit de meest populaire in de Play Store. Wel zijn er steeds meer mensen die over willen stappen naar een andere app om te communiceren.

Dat heeft weer te maken met het feit dat WhatsApp het verplicht om data te delen met Facebook. Voor Europeanen is er (nog) niks aan de hand, maar wel zijn alternatieven als Telegram of Signal populairder dan ooit.

