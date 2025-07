Wat betekenen de vinkjes op WhatsApp eigenlijk precies?

De vinkjes vliegen je op WhatsApp om de oren, maar wat betekenen ze precies? Tijd voor een beknopte uitleg.

Wat betekenen WhatsApp-vinkjes?

In 2014 voegde WhatsApp zogeheten leesbewijzen toe. De ‘blauwe vinkjes’ zorgden en zorgen voor ophef. Niet iedereen wil immers dat zijn of haar gesprekspartner weet of het bericht is gelezen. Naast blauwe vinkjes onderscheiden we nog twee soorten leesbewijzen:

Eén grijs vinkje betekent dat het bericht is verzonden;

betekent dat het bericht is verzonden; Twee grijze vinkjes betekenen dat het bericht is afgeleverd aan de ontvanger;

betekenen dat het bericht is afgeleverd aan de ontvanger; Twee blauwe vinkjes betekenen dat de ontvanger het bericht heeft gelezen.

Een enkel grijs vinkje laat dus zien dat een bericht succesvol is verstuurd, maar dat de telefoon (of een ander apparaat) van de ontvanger het nog niet binnen heeft gekregen. Misschien staat de smartphone van de ontvanger uit, of heeft diegene tijdelijk geen internetverbinding.

Zie je een kloksymbool bij het bericht staan? Dit betekent dat het bericht nog niet verzonden of afgeleverd is. Mogelijk komt dit door verbindingsproblemen.

Twee grijze vinkjes laten zien dat ook het afleveren van het bericht is gelukt. Het tekstbericht, de foto of video staat dus op de telefoon van de ontvanger, maar diegene heeft het appje nog niet geopend. Bij een audiobericht kleurt de microfoon grijs.

Zie je twee grijze vinkjes in groepsgesprekken? Dit betekent dat iedere deelnemer het bericht inmiddels ontvangen heeft, maar nog niet gelezen.

Wanneer de twee vinkjes blauw kleuren, heeft de ontvanger het tekstbericht gelezen of de foto/video bekeken. In groepsgesprekken verschijnen de twee blauwe vinkjes wanneer alle deelnemers het bericht hebben geopend. Wanneer het om een audiobericht gaat, kleurt het microfoonsymbool blauw.

Leesbewijzen uitzetten

Het is mogelijk om leesbewijzen uit te zetten. Wie hiervoor kiest, schakelt de blauwe vinkjes uit. Je kunt dus nog steeds zien of een WhatsApp-bericht succesvol is verstuurd en afgeleverd, maar ziet niet of de ontvanger de inhoud al tot zich genomen heeft.

Schakel je blauwe vinkjes uit? Dan kun je zelf ook niet meer zien of je berichten al zijn bekeken. Leesbewijzen voor groepsgesprekken kunnen niet worden uitgezet.

WhatsApp-leesbewijzen zet je uit via het instellingenmenu van de app. Tik op de drie puntjes rechtsboven in beeld, kies ‘Privacy’ en verschuif de schakelaar bij ‘Leesbewijzen’.

