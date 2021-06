Gebruik je WhatsApp ook op je laptop of computer? WhatsApp Web heeft wat extra beveiliging gekregen, net als WhatsApp Desktop. Andoid Planet legt uit hoe dat werkt.

WhatsApp Web krijgt extra beveiliging

WhatsApp staat natuurlijk op je smartphone, maar je kunt de app ook op een computer gebruiken. Dit werkt via WhatsApp Web, of door een programma op je pc te downloaden: WhatsApp Desktop.

Inloggen ging voorheen door een qr-code te scannen met je smartphone en daarna kon je direct aan de slag met het versturen van berichtjes. Had iemand toegang tot je toestel dan kon hij of zij dus makkelijk inloggen op WhatsApp, zonder dat je het zelf door had.

De chatdienst heeft nu stilletjes een extra beveligingslaagje aangebracht waardoor dit niet meer mogelijk is. Voordat je de qr-code scant op de computer met je smartphone moet je namelijk eerst nog je toestel ontgrendelen. Dat doe je door middel van de vingerafdrukscanner of een pincode.

Om in te loggen via WhatsApp Web gebruik je vanaf nu onderstaande stappen:

Pak je laptop of neem plaats achter de pc en open je favoriete browser; Surf naar de officiële website van WhatsApp; Open de WhatsApp-app op je telefoon; Tik rechtsboven op de drie puntjes en kies ‘WhatsApp Web’ Selecteer ‘Een apparaat koppelen’; Log in met je vingerafdruk of pincode; Scan de qr-code op je computer; Chatten maar!

Binnenkort WhatsApp op meerdere apparaten tegelijk

Begin juni werd bekend dat WhatsApp binnenkort te gebruiken is op maximaal vier apparaten tegelijk. Dat is bij andere chat-apps, zoals Telegram of Slack momenteel al mogelijk, maar WhatsApp loopt daarmee flink achter.

Dit komt door de vorm van encryptie die WhatsApp gebruikt. Het is een hele puzzel om de beveiliging van de chat-app goed werkend te krijgen op meerdere apparaten tegelijk.

Wel is er inmiddels bekend dat je WhatsApp vooralsnog maar op een enkele smartphone kan gebruiken. Dat betekent dat je dus niet kunt chatten met hetzelfde account op bijvoorbeeld je privé- en werktelefoon. Wanneer WhatsApp begint met de uitrol van de dienst voor het gebruik op maximaal vier apparaten is nog niet precies bekend. Als dat gebeurt lees je het uiteraard op Android Planet.

