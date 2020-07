WhatsApp Web heeft een donkere modus gekregen. Dat is vooral in de avonduren fijn, want appjes zijn hierdoor minder fel. Het aanzetten van de dark mode is zo gepiept.

WhatsApp Web donkere modus aanzetten

Veel mensen vinden het fijner om lange tekstberichten via de computer te versturen en gebruiken daarom WhatsApp Web of de Windows- of Mac-app. De browserversie van de populaire chat-app heeft er nu een nieuwe functie bijgekregen: een donkere modus. Zo’n ‘dark mode’ is ideaal voor wie in de avonduren appt, want hij oogt een stuk rustiger dan het normale, lichte thema. De donkere kleuren zijn bovendien fijner voor je ogen.

Zo activeer je de donkere modus van WhatsApp Web:

Ga op je desktop of laptop naar de website van WhatsApp Web (of open de WhatsApp-app); Koppel eventueel eenmalig je telefoon zodat je berichten kunt ontvangen en versturen via de browser; Klik in het menu bovenaan op de drie puntjes en kies ‘Thema’; Zet nu een vinkje bij ‘Donker’; De donkere modus van WhatsApp Web gaat nu aan.

Zoals je kunt zien, zijn alle kleuren nu omgedraaid. Lichte vlakken zijn donker geworden en tekst heeft de omgekeerde route bewandeld en is voortaan wit. Omdat het hele kleurenpalet nu is gewijzigd, past een andere achtergrond misschien beter bij je chats. In het instellingenmenu kun je veranderen van wallpaper.

De Android-versie van WhatsApp beschikt al langer over een donkere modus. Deze stel je ongeveer hetzelfde in. De afgelopen maanden (en jaren) rollen overigens sowieso vrijwel alle populaire apps een donkere modus uit. Dat is fijn, want we zitten met z’n allen steeds meer naar schermen te kijken.

Haal alles uit WhatsApp (Web)

WhatsApp is in Nederland veruit de populairste chat-app. Een berichtje versturen lukt dan ook vrijwel iedereen, maar de applicatie heeft meer om het lijf. Het is bijvoorbeeld mogelijk om telefoongesprekken in WhatsApp op te nemen, al heb je hierbij wel hulp van een externe app voor nodig. En wist je dat je WhatsApp-contacten met een qr-code kunt toevoegen? Zo heb je geen gehannes met het opnoemen van je nummer.