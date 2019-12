Bellen via WhatsApp kan al een paar jaar, maar een wisselgesprek voeren was onmogelijk. Daar is nu eindelijk verandering in gekomen. Android Planet legt uit hoe het werkt.



Zo werkt een WhatsApp-wisselgesprek

Wie wel eens via WhatsApp belt, is het misschien opgevallen: sinds de introductie van de belfunctie ontbreekt de mogelijkheid om een wisselgesprek te voeren. Kreeg je een tweede belletje, dan moest je die wegdrukken, anders werd je bestaande gesprek verbroken. De nieuwste app-update maakt daar gelukkig een einde aan.

Ben je met iemand aan het WhatsApp-bellen en komt er – via WhatsApp – een tweede beller binnen, dan kun je die nu aannemen zonder dat het bestaande gesprek wordt beeïndigd. Je eerste gesprekspartner wordt automatisch in de wacht gezet en hoort een (standaard) beltoon tot je terugkeert naar dit gesprek.

Update rolt uit

Om de wisselgesprek-functie te activeren, hoef je de WhatsApp-app alleen te updaten naar versie 2.19.120. WhatsApp rolt die update op dit moment uit naar bètatesters. Android Planet testte de functie even uit en merkte geen problemen op. In de komende dagen tot weken maakt WhatsApp de benodigde update voor iedereen beschikbaar via de Play Store.

→ Download WhatsApp in de Play Store (gratis)

