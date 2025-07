Bonje met bonnetjes? Zo gebruik je WieBetaaltWat deze zomer

Heb je een zomer vol barbecues, feesten en vakanties op de planning? Zo verdeel je de kosten eerlijk en snel met WieBetaaltWat.

WieBetaaltWat gebruiken doe je zo

WieBetaaltWat is een enorm populaire Nederlandse app die het delen van kosten stukken makkelijker maakt. De app is gratis en zit bomvol handige functies die het delen van bonnetjes en uitgebreide excel-sheets verleden tijd maakt. Je downloadt de app gewoon via de Google Play Store en hoe hij verder werkt, laten we hier zien.

WieBetaaltWat inloggen: iedereen een eigen account

Voordat je de app kunt gebruiken, is het goed om te weten dat iedereen met wie je de kosten wil delen de app ook moet hebben. Eenmaal geïnstalleerd maak je een account aan of log je in met je Google-account. Dit geldt dus ook voor de anderen in je groep. Iedereen klaar? Ga dan met onderstaande stappen aan de slag om een gezamenlijke lijst te maken.

In het Lijsten-menu van WieBetaaltWat klik je rechtsboven op het blauwe plus-icoon; Vul hier de lijstnaam, valuta en eventueel een profielfoto toe. Klik op ‘Volgende’ om de lijst aan te maken; Via de deelknoppen in beeld nodig je anderen uit voor de lijst; Dit kan via WhatsApp, een linkje of door je contacten uit de app toe te voegen. Klik op ‘Klaar’ om de lijst op te slaan.

WieBetaaltWat uitgaven toevoegen

Heb je iets voorgeschoten voor de groep? Dan kun je in de nieuwe lijst een uitgave toevoegen. Dat doe je door in de lijst op het plus-icoontje te klikken. Je kiest hier of het om een uitgave, inkomst of transfer gaat. Geef een omschrijving van de uitgave en vul in om welk bedrag het gaat.

Ook tof: WieBetaaltWat kiest automatisch een icoontje op basis van de omschrijving, maar deze kun je ook handmatig aanpassen. Daarnaast kun je een foto toevoegen, bijvoorbeeld van de bon en pas je zelfs de valuta aan. Kies onderaan de pagina voor wie je betaald hebt en eventueel hoeveel het per persoon is. Het bedrag wordt automatisch verdeeld over de gekozen personen. Klik op ‘Opslaan’ om de betaling in de lijst te zetten.

WieBetaaltWat kosten verrekenen

In het Balans-menu zie je hoeveel iedereen in de plus of min staat. Deze lijst wordt automatisch ververst na een nieuwe uitgave. Met de knop ‘Verreken alle saldo’s’ verreken je alle saldo’s. Vervolgens berekent de app precies wie wat moet terugbetalen om quitte te staan.

WieBetaaltWat kosten: zo verdient de app geld

Het downloaden van de WieBetaaltWat-app is gratis, net als het aanmaken van een account. WieBetaaltWat rekent transactiekosten 35 cent per betaling die via de app wordt gedaan.

Het is aan jou om te bepalen of je de betalingen überhaupt via WieBetaaltWat wil doen, aangezien ze natuurlijk ook zelf kunt overschrijven via de bank. Vervolgens markeer je de betaling in de app als ‘Betaald’. Hiermee steun je echter niet de app die de berekeningen voor het delen van kosten makkelijker maakt.

